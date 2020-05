FO Transport dénonce le fichage d'un millier d'agents RATP du centre bus de Neuilly-Plaisance

La fédération syndicale FO Transport et Logistique a dénoncé ce vendredi "le fichage et la discrimination" d'un millier d'agents du dépôt de bus de la RATP de Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis). La régie a lancé une enquête interne et elle a promis des "sanctions" et des "mesures correctives".