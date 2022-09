Foire de Châlons : une arrivée à vélo égale une entrée gratuite

Des vélos garés les uns à côté des autres, juste devant l'entrée du Capitole, à Châlons-en-Champagne. Une cycliste s'approche, immédiatement accueillie par un membre de l'association "Avenir 2 roues", qui lui tend une entrée pour la foire. "C'est une très bonne chose, qui peut inciter les Châlonnais à pédaler, dit Aurélie, de toute façon quand on habite pas trop loin on est parfois garé plus près de chez soi que du Capitole, donc ça ne vaut pas le coup de prendre la voiture".

C'est la première fois que cette opération "un vélo égal une entrée gratuite" a lieu tout au long de la foire de Châlons, jusqu'au 12 septembre, et ça fonctionne : "Rien que la journée de dimanche, nous avons accueilli 450 personnes", explique Matthieu, membre du conseil d'administration d'"Avenir 2 roues".

Matthieu, de l'association d' "Avenir 2 roues", en profite pour sensibiliser les cyclistes Copier

Pour l'association c'est aussi une façon de promouvoir ce moyen de locomotion et d'inciter à l'utiliser tout au long de l'année. "On les incite à équiper leurs vélos, on donne des informations règlementaires par rapport à l'utilisation du vélo, on réexplique les règles de sécurité... bref il faut profiter de cette foire et de cette initiative pour que chacun trouve sa place sur la voierie", conclut Matthieu.