Foire de Lessay : des parkings spécifiques pour les camping-cars

Se déplacer en van ou en camping-car, c'est une façon de voyager très à la mode et de plus en plus répandue ces dernières années. Conséquence : les visiteurs sont de plus en plus nombreux à venir à la foire de Lessay, pour quelques jours, avec leurs camping-cars.

Mais le problème, c'est leur stationnement. L'an dernier, la municipalité a recensé près de 400 camping-cars, dont le stationnement pouvait être gênant.

"Par exemple, l'an dernier, certains se sont installés sur le parking de l'école, avant la fin des cours. Les parents n'avaient plus de place pour se garer. C'est dangereux, explique Bruno Salmon, adjoint au maire en charge de la foire. Il y avait en un peu partout. Je ne vais pas dire que c'était l'anarchie, mais c'était compliqué pour ranger les voitures derrière, car les visiteurs viennent à la journée et les camping-caristes restent souvent plusieurs jours."

Quatre parkings proches des routes d'accès

Jusque là, il n'y avait pas de parkings spécifiques. Pour cette édition 2023, la municipalité a donc décidé de mettre en place quatre parkings pour les camping-cars et les camions aménagés. **Un premier sera ouvert "dès le mercredi route de l'aérodrome, près du parking du rallye cross". Puis trois autres seront ouverts le vendredi 8 septembre pour le début de la foire, près des principales routes d'accès à Lessay : route de Créances, route de Périers et route de Coutances.

Les camping-caristes seront dirigés vers quatre parkings spécifiques lors de la foire de Lessay - Commune de Lessay

Le plan de la foire de Lessay 2023 - Commune de Lessay