Avignon, France

Il s’agit de la station-service Total en face du Parc des Expositions avec un chantier qui a débuté ce lundi et se poursuit jusqu'en cette fin de semaine.

GRDF s’était engagé à ne pas interrompre la circulation sur cette nationale où en moyenne passent dans les deux sens jusqu’à 30 000 véhicules par jour. C’est chose faite avec un passage à 4 mètres sous la route qui permettra de raccorder le réseau de gaz naturel voisin avec la future pompe dédiée qui sera mise en service au printemps prochain.

GRDF a demandé à l'entreprise For-Drill de Monteux de procéder à cette percée, entreprise spécialisée qui intervient à l’international pour ce type de forage dit "forage dirigé".

Un plein de Gaz Naturel pour Véhicule, c’est environ 500 kilomètres parcourus

Le GNV se calcule en kilo, et un kilo est à peu prés l'équivalent d'un litre quinze de gasoil au prix moyen un peu plus d'un euro.

C’est un carburant nous dit GRDF quasiment sans aucune particule fine (-95 %) et des NOx deux fois inférieurs à la norme Euro VI avec un bilan carbone quasi neutre et bien plus silencieux qu’un moteur essence ou diesel.

A ce jour, environ 300 stations maillent le territoire et plus de 15 000 véhicules sont d’ores et déjà en circulation. La station d’Avignon sera la cinquième de la région tout public avec ce carburant GNV.