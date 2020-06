La ville de Forbach lance une application sur smartphone pour régler son stationnement, il faut télécharger Flowbird. Et les trajets dans le réseau Forbus seront à nouveau payants à partir du lundi 15 juin. La ligne de bus vers Sarrebruck reprendra du service le même jour.

Forbach : une appli pour régler son stationnement et des bus à nouveau payants

A son tour, la ville de Forbach lance une application sur smartphone pour payer le stationnement dans les rues. Plus besoin d'aller mettre des pièces dans l'horodateur (même si cela reste possible), en téléchargeant l'appli Flowbird, les automobilistes peuvent payer à distance, prolonger leur stationnement et même régler l'amende que l'on appelle désormais le forfait post stationnement. L'appli Flowbird prend en compte les rues gratuites pendant les travaux de l'avenue Saint-Remy.

Prévoir un ticket pour prendre le bus

Pour ceux qui prennent le bus, il faudra à nouveau payer à partir de lundi 15 juin. C'est la fin de la gratuité dans le réseau Forbus instaurée lors du confinement. Enfin, grâce à la réouverture des frontières avec l'Allemagne à compter de lundi, la ligne 30 vers Sarrebruck reprendra du service.