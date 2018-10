Suite aux dramatiques intempéries survenues dans le département de l'Aude lundi, la circulation des trains est interrompue en gare de Perpignan en direction de Montpellier et Toulouse.

Pas de trains en gare de Perpignan vers Montpellier et Toulouse ce mardi matin

Perpignan, France

Le trafic des trains est fortement perturbé ce mardi matin en gare de Perpignan. C'est la conséquence des dramatiques intempéries survenues dans l'Aude avec certaines sections de voies inondées. En attendant leur sécurisation aucun train ne circule entre Perpignan et Toulouse et entre Perpignan et Montpellier.

Les services de la préfecture attendent la décrue de l'Aude. La reprise du trafic entre Narbonne est Béziers est espérée pour la fin d’après-midi. Sur la portion Narbonne-Castelnaudary, la réparation des voies impose une interruption totale des circulations jusqu'au jeudi 18 octobre au matin.

En revanche, les liaisons ferroviaires en direction de l'Espagne sont assurées.

- Consultez les horaires des trains en gare de Perpignan sur le site de la SNCF.