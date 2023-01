Fortes perturbations attendues dans les transports en commun en Indre-et-Loire jeudi 19 janvier

Le ministre, Clément Beaune, le reconnait lui-même : ce jeudi sera une journée galère dans les transports à cause de la mobilisation contre la réforme des retraites . Dans la métropole de Tours, seules six lignes de bus sur 30 fonctionneront normalement. Sur toutes les autres lignes, les perturbations seront fortes. Il n'y aura même aucune circulation sur les lignes C1 et N1.

Dans la métropole de Tours, peu de bus mais des tramways

La solution de repli pour se rendre dans certains quartiers, c'est le tramway qui roulera normalement, avec tout de même deux choses à garder en tête : la circulation du tram sera sans doute perturbée en fin de matinée, dans le centre-ville, en raison de la manifestation contre la réforme des retraites qui part à 10h de la place de la Liberté. Notez par ailleurs que la dernière rame de la journée partira à 21h47 de Vaucanson, c'est-à-dire beaucoup plus tôt qu'un jour normal.

Concernant les transports Rémi, c'est-à-dire les cars qui circulent en zones rurales, le conseil régional confirme qu'il y aura des perturbations, sans plus de détails pour l'instant.

Un TER sur dix, un TGV sur cinq et pas d'intercité

Enfin, la journée sera littéralement cauchemardesque pour les usagers du train, puisqu'ils devront se contenter d'un TGV sur cinq sur l'axe atlantique, et d'un TER sur 10. Il n'y aura aucun Intercité Tours-Orléans-Paris.