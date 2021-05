Fortes perturbations sur l'A2 et l'A1 suite aux opérations escargot des forains

La circulation est très compliquée ce mercredi matin sur les autoroutes du Nord-Pas-de-Calais en raison des opérations escargots organisées par les forains: plus de 15 km de bouchons sur l'A2 et sur l'A1 au niveau du péage de Fresnes.

Les forains ont commencé leurs opérations à 7 heures ce mercredi matin sur différents axes stratégiques du Nord-Pas-de-Calais. Plusieurs cortèges mènent des opérations escargot. A 8h30, la plus grosse difficulté se trouve sur l'autoroute A2, au niveau du péage d'Hordain, dans le sens Valenciennes vers Paris: on compte plus de 15 km de bouchons. On compte plus de 3 kilomtres de bouchon dans l'autre sens de circulation.

Autres points noirs: l'autoroute A26 avec un cortège qui se dirige en direction du péage de Setcques. Difficulté également sur l'autoroute A1. Deux convois distincts s'y sont retrouvés avec au total désormais 60 camions sur place. La préfecture s'attend à ce que la situation se complique sur l'A1 en direction de Lille. Des difficultés sont également en cours sur la nationale N47 avec un convoi qui se dirige à 9 heures en direction de La Bassée.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les forains ont maintenu leurs opérations bien qu'ils aient obtenu gain de cause tard ce mardi soir: ils pourront finalement rouvrir le 9 juin.C'est ce qu'a annoncé ce mercredi matin en direct sur France Bleu Nord Nicolas Lemay, le président du Syndicat des Industriels Forains: "Il a fallu qu’on mette en place ce mouvement pour qu’hier soir, nous obtenions enfin un protocole que nous attendons depuis le mois de mars. Ce protocole est sorti tard hier soir dans la soirée. Nous avons officiellement la date du 9 juin pour la réouverture des fêtes foraines". Il explique le maintien du mouvement parce qu'il estime que la profession a été victime de "discrimination commerciale" par rapport aux cinémas, aux théâtres et autres lieux de culture.