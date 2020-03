Fortes pluies en Loire-Atlantique et Vendée, de nombreuses routes inondées

De fortes pluies s'abattent sur la Loire-Atlantique et la Vendée jeudi matin à l'aube, de nombreuses routes sont coupées et la circulation des trains est perturbée.

De nombreuses routes étaient coupées jeudi matin en Loire-Atlantique et en Vendée en raison des fortes pluies qui tombent sans discontinuer depuis plusieurs heures. C'est le Pays de Retz, le vignoble nantais et le Pays de Redon qui connaissent le plus de perturbations, de nombreux axes secondaires sont inondés comme par exemple entre La Chapelle-Heulin et Le Loroux-Bottereau. Par ailleurs des automobilistes se sont fait surprendre par des phénomènes d'aquaplanage comme ils l'ont raconté sur l'antenne de France Bleu Loire Océan.

Des auditeurs nous ont signalé des routes inondées et parfois coupées à Montbert, à Legé, autour des Lucs-sur-Boulogne, à Commequiers, à Machecoul, entre Sautron et Couëron, etc.

Un automobiliste a par ailleurs indiqué que l'eau commence à inonder la chaussée extérieure du périphérique Est à hauteur de la porte de Gesvres.

A la SNCF, la circulation des trains est ralentie sur les axes La Roche-sur-Yon/Nantes et Nantes/Le Mans.

