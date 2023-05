Fougères : dans cette ville Bretonne, le vélo passe à la vitesse supérieure

Il veillent quotidiennement sur l'état du réseau cyclable Fougerais, les membres du collectif "osez le vélo à Fougères" ont décidé de vivre la ville autrement en circulant à vélo malgré le dénivelé important existant sur la commune. En clair, il y a des côtes et des descentes et il faut s'y habituer. Si la ville dispose déjà de 24 kilomètres de pistes ou bandes cyclables, de 10 kilomètres de voies vertes et de zones 30 pour les automobiles, des progrès restent à faire, notamment sur les ronds-points très nombreux et face à la sécurité incomplète de certains aménagements. "Quand on est avec des enfants, on peut se sentir en insécurité à vélo" précise Gustave Brizoux, membre du collectif "c'est ce qui freine d'ailleurs beaucoup de gens, c'est le problème de sécurité".

La voiture toujours reine

Christophe Hardy est aussi un pratiquant quotidien du vélo. L'adjoint au maire chargé des sports, de la jeunesse et de la vie étudiante est la cheville ouvrière de cette politique favorisant la pratique des mobilités douces. Si de grandes agglomérations, comme sa voisine rennaise, développent, parfois sous la contrainte liée à l'engorgement des villes et la pollution croissante, les aménagements pour les deux-roues, les villes moyennes sont encore réticentes à se lancer dans cette politique car on peut y circuler facilement en voiture. A Fougères, 79% des actifs de la ville utilisent la voiture tous les jours, l'autre mode de déplacement c'est la marche à pied "20 % des Fougerais qui y travaillent et habitent à Fougères vont à pied sur leur lieu de travail, ce qui fait partie des mobilités actives" souligne Christophe Hardy "en revanche, il n'y a que 4% des Fougerais à aller à vélo sur leur lieu de travail s'il est à Fougères et 2% s'il est hors de la commune. On a donc un vrai potentiel de développement".

Un plan sur plus de dix ans

Alors qu'elle accueille régulièrement des étapes du Tour de France, elle a même obtenu le label "ville à vélo du Tour de France", la municipalité veut aussi favoriser le vélo pour tous. En 2021, la ville de Fougères a adhéré au club des villes et des territoires cyclables et marchables, ce qui lui impose des réalisations concrètes dans le domaine. Le cabinet "BL Evolution" a été missionné pour établir le diagnostic et le scénario possible. Les associations sportives, les usagers du collectif "osez le vélo à Fougères", les vendeurs de vélos ont été consultés. Des orientations vont être proposées pour créer notamment des itinéraires cyclables sécurisés. Ce plan, en cours d'élaboration, s'étalerait jusqu'en 2035 avec un coût estimé à 10 millions d'euros "dans nos villes moyennes, on disait très souvent qu'on avait tout à proximité. Et c'est vrai qu'en voiture, on était à cing minutes des commerces, des écoles, des salles de sports ou des cinémas" rappelle Christophe Hardy "maintenant, cette proximité, on va l'avoir aussi en vélo. Cela va faire partie de la communication de pouvoir garder cette proximité avec moins de voitures, moins de pollution. C'est la direction que l'on souhaite prendre".

Christophe Hardy, adjoint au maire de Fougères, en charge notamment du schéma directeur vélo © Radio France - Loïck Guellec

Le VAE et ses avantages

Le succès du vélo à assistance électrique pourrait encourager les Fougerais à prendre moins leurs voitures et à privilégier les mobilités douces et leur santé. Il faut s'y mettre progressivement "je pense que les grandes villes sont en avance sur nous, tout simplement parce que dans la grande ville, le dégoût de la voiture s'impose" indique Hervé Poussier membre du collectif "dans nos villes moyennes, je pense qu'il y a encore peu de gens qui sont dans le dégoût de la voiture. Mais après, il n'est pas question de dégoûter la voiture. Il est question d'avoir une vision positive. Et à vélo, je vais être mieux, je vais regarder un peu, je vais prendre mon temps, je vais m'arrêter comme je veux et stationner comme je veux ". La ville se donne comme objectif avec son schéma directeur 9% des déplacements à vélo !