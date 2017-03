France - Allemagne : un week-end de festivités pour célébrer l'arrivée du tram entre Strasbourg et Kehl

Dans un mois, le 29 avril, le tramway reliera Strasbourg à la ville allemande de Kehl, grâce à un pont sur le Rhin. Un événement hautement symbolique qui sera accompagné d'un week-end de festivités. En revanche, ni François Hollande, ni Angela Merkel ne seront présents.

Le samedi 29 avril, à 4h50 du matin, le premier tram de la ligne D partira de la gare de Kehl et traversera le Rhin en direction de Strasbourg. Un grand week-end de festivités, baptisé Tramfest, est prévu pour l'occasion de chaque côté du Rhin pour découvrir les quatre nouvelles stations. La ligne D sera d'ailleurs gratuite pendant ces deux jours.

Le programme des festivités a été dévoilé ce lundi avec des animations musicales, des spectacles, des activités pour les enfants, des expositions.

Qu'est ce que vous faites les 29 et 30 avril 2017 ? Parce que nous on sera à #TramFest https://t.co/UgdKaZUyM1 pic.twitter.com/bxIjACgTUJ — Strasbourg.eu (@strasbourg) March 27, 2017

A découvrir notamment :

A 21h30, le samedi 29 avril : le pont du Rhin s'illuminera dans un spectacle feu, eau et lumières.

Exposition d'une locomotive sur le parvis de la gare de Kehl : cette locomotive à vapeur a déjà traversé le pont sur le Rhin en 1898. Exposition sur l'histoire de la ligne de tram entre Strasbourg et Kehl.

Station Cidatelle : visites guidées de 40 minutes au sein des bassins portuaires (Batorama).

Ici nous construisons l'Europe ensemble" - Alain Fontanel, adjoint au maire de Strasbourg

"Il y a peu d'endroits en ce moment où l'on construit des ponts", regrette le premier adjoint au maire de Strasbourg, Alain Fontanel, "il y a beaucoup de murs, de séparations entre les peuples, ici nous construisons l'Europe ensemble, grâce à deux villes, Strasbourg et Kehl". "Une réponse à tous les eurosceptiques ou anti-européens", ajoute Roland Ries, le maire de Strasbourg.

Ni Merkel, ni Hollande

Un événement à haute portée symbolique, mais se fera sans chef d'Etat. Annoncé dans un premier temps, et en tout cas espérés, la chancelière allemande Angela Merkel et le président de la République François Hollande, ont finalement décliné l'invitation. "Je suis déçu", reconnaît Roland Ries, "on espérait un discours sur la construction européenne".

