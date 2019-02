Déplacements doux : pour le vélo, Montbéliard peut mieux faire

Montbéliard, France

Montbéliard et les moyens pour faciliter les déplacements à vélo ? "Peut mieux faire", affirme l'association Vélocité Pays de Montbéliard, même si le réseau de pistes cyclables est plutôt honorable dans l'agglomération de Montbéliard : 98 kilomètres dont 70 kilomètres en site propre. L'ambition est de dépasser les 120 kilomètres à l'horizon 2020.

Les cyclistes n'ont pas été pris en compte dans les nouveaux aménagements

"Peut mieux faire", notamment dans les nouveaux aménagements qui viennent d'être livrés à l'automne 2018. La rue de la Schliffe, au pied du château, a été entièrement reconfigurée, avec des trottoirs pavés, un couloir bus et un couloir automobile, mais pas l'ombre d'une bande cyclable. Et le parvis de la gare SNCF a été totalement réaménagé, là aussi, sans aucun dispositif pour accueillir et garer son vélo.

La voie de bus de la nouvelle rue de la Schliffe à Montbéliard © Radio France - Christophe Beck

"Le vélo n'a pas la place qui lui revient à Montbéliard. Nous avons demandé que, sur la rue de la Schliffe, les deux roues puissent emprunter les voies de bus. Pour l'instant, pas de réponse. Quant à l'abri vélo, on l'attend avec impatience" affirme Romain Meyer, le président de Vélocité.

"Un abri couvert avec 16 places pour vélo va être réalisé très rapidement. Quant à l'utilisation des couloirs de bus par les vélos, ça relève du pouvoir de police du maire. Il faut une harmonisation des pratiques à ce sujet sur l'ensemble de l'agglomération de Montbéliard" répond la maire de Montbéliard, Marie Noelle Biguinet.

Des itinéraires à l'étude

Trois projets de pistes cyclables sont à l'étude à Montbéliard. Un premier qui partirait de la gare de Montbéliard vers le coeur du village de Bethoncourt. Une deuxième du centre ville jusqu'au site de l'ancien hôpital à la Chiffogne. Et une troisième sur le quartier de la Petite Hollande.

Au dernier baromètre des villes cyclables par la FUB (fédération des usagers de la bicyclette), en 2017, Montbéliard était classé plutôt défavorable, en dessous de la moyenne, alors que Belfort était classée favorable. Le prochain baromètre doit paraître à l'automne 2019.

Les pistes cyclables à Montbéliard

