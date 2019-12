France Bleu Pays de Savoie était en direct d'Annemasse ce lundi matin entre 6h et 9h avec le tram et le Léman Express. Ce lundi devait être le grand jour pour les usagers du Léman Express, mais il y a eu finalement peu de trains à cause de la grève. Le tram en revanche était bien au RDV.

France Bleu Pays de Savoie en direct d'Annemasse ce lundi matin avec le tram et le Léman Express

Richard Vivion et Damien Triomphe

Deux moments, deux ambiances : grève en gare d'Annemasse et usagers satisfaits dans le tram

Après une inauguration la semaine dernière et des festivités tout le week-end, c'était un lundi test pour le Léman Express. Ce RER transfrontalier entre la France et la Suisse était très attendu pour tous ceux qui voulaient gagner un temps précieux pour aller travailler quotidiennement en Suisse. Mais avec la grogne contre la réforme des retraites, il y avait finalement peu de trains ce lundi.

Un Léman Express au ralenti

De 5h05 à 6h35 il n'y a eu aucun train. Puis, un train était assuré toutes les demies-heures à partir de 7H30, au lieu d'un train toutes les 10 minutes en fonctionnement normal.

La liaison entre Annemasse et Genève durait quarante-sept minutes en bus aux heures de pointe, elle ne sera désormais que de vingt-deux minutes en train Léman Express.

Mais ce lundi matin, c'est la grogne contre la réforme des retraites qui a pris le dessus.

A 7h30, une trentaine de cheminots grévistes arrivent en gare d'Annemasse.

Les syndicalistes cheminots mobilisés pour le lancement du Léman Express © Radio France - Damien Triomphe

Mais un tram qui roule !

En revanche, dans le tram, tout fonctionne. Les centres-villes d'Annemasse et Genève sont reliés en 25 minutes et 7 stations sur les communes d’Ambilly, Annemasse et Gaillard sur un tracé total de 3,3km.

Les premiers usagers étaient ravis de circuler dans cette ligne 17 (une prolongation de la ligne 17 qui fonctionne déjà à Genève) : "confortable et rapide", ce sont les avis recueillis ce matin dans les rames.

C'est parti pour le tram au quotidien entre Annemasse et Genève ! © Radio France - Richard Vivion

Dans le tram, ligne 17 © Radio France - Richard Vivion

