France Bleu Picardie a testé la circulation sur le nouveau barreau routier d'Amiens

L'heure de vérité pour le barreau du CHU d'Amiens ! Cette portion, construite pour fluidifier le trafic au sud de la ville a été inaugurée mardi mais après les heures de pointe. France Bleu Picardie a donc testé le barreau pour vous ce matin entre huit et neuf heures du matin.

Amiens, France

Mardi 23 avril, Amiens Métropole a inauguré le barreau routier entre le rond-point de l'entrée de l'Autoroute A29 et l'hôpital sud. Un ruban coupé à 9 heures 30 soit après les heures de pointe dans ce secteur très emprunté par les automobilistes. France Bleu Picardie est donc retourné ce mercredi matin sur le barreau et autour pour tester la circulation.

Un test plutôt concluant. Sans doute aussi parce qu'en ce mercredi il n'y a pas école mais la circulation était fluide entre huit et neuf heures entre le rond point de l'autoroute A29 de Dury et le CHU. Les véhicules qui ont emprunté cet axe neuf n'étaient, de fait pas ailleurs. Pas sur l'avenue du Golf à Salouël, l'une des routes qui doivent bénéficier le plus de l'ouverture du barreau.

Reste à mesurer les effets de ces modifications du secteur sur le long terme, une fois que tout le monde aura bien le réflexe barreau. Ce qui n'est pas forcément évident chez tous les automobilistes, pas tous au courant ce mercredi matin de l'ouverture d'une nouvelle route. Il faudra modifier certains panneaux de circulation. Sur celui du rond point de l'A29 à Dury, par exemple n'indique pas encore la quatrième sortie, celle qui correspond au nouveau barreau.