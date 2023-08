France et Italie se voient depuis lundi à travers le tunnel de Tende mais ne se comprennent pas encore

C'est cet été toujours l'incompréhension entre la France et l'Italie au sujet du tunnel de Tende et ce malgré une avancée symbolique importante sur l'éternel chantier de cet ouvrage. En effet, ce lundi, la paroi de 2 mètres d'épaisseur qui séparait les deux pays est tombée. Le perçage permet donc de se voir de part et d'autre de la frontière mais pas forcément de se comprendre. Car en effet, il s'agit d'un simple perçage et non pas de la fin des travaux. Ces derniers sont toujours annoncés pour le printemps 2024 par la société en charge du chantier; l'ANAS. Côté français, on continue de demander le respect des délais et une ouverture du tunnel à la circulation à l'automne. Il en va de la survie économique de la vallée de la Roya qui est traditionnellement tournée vers Cunéo ou Limone. Enfin, des élus déplorent que ce perçage symbolique n'ait pas fait l'objet d'une invitation à la population. "Cela aurait été un beau moment pour enfin voir le bout du tunnel" confie un élu de la vallée de la Roya.

ⓘ Publicité