France-Maroc : des perturbations sur les trams et les bus à Grenoble ce mercredi soir

Des perturbations sont annoncées sur les transports en commun de la TAG, dans l'agglomération grenobloise. Le centre-ville ne sera plus desservi à partir de 21h ce mercredi soir, en raison de la demi-finale de coupe du monde entre la France et le Maroc.

Pour les trams

La circulation sera perturbée sur les lignes A, B et E :

- Ligne A : à partir de 21h, les trams de la ligne A ne circuleront qu'entre les stations Pont-de-Claix l'Etoile et Verdun-Préfecture, avec un dernier passage à Verdun à 21h pour les trams en direction de Fontaine. Des bus prendront ensuite le relais entre Berriat et Fontaine la Poya, à partir de 21h30.

- Ligne B : à partir de 20h30 progressivement et jusqu’à 22h30, les trams de la ligne B ne circuleront qu’entre les stations Gières Plaine des Sports et Notre-Dame - Musée. 21h00 : dernier passage à la station Notre-Dame - Musée en direction de Grenoble Oxford. A partir de 22h30, les trams B ne circuleront plus. Des bus relais circuleront entre les stations Notre-Dame - Musée et Flandrin – Valmy pour assurer la correspondance avec la ligne C pour rejoindre le Domaine Universitaire.

- Ligne D : à partir de 22h00, en raison de travaux d’entretien, un bus relais circulera entre les stations Saint-Martin-d’Hères Etienne Grappe et Gières Gare via les Taillées – Universités

- Ligne E : à partir de 20h30, les trams de la Ligne E ne circuleront pas entre Grenoble Louise Michel et Fontanil-Cornillon Palluel. A partir de 21h20, un bus relais circulera entre les stations Fontanil-Cornillon Palluel et Annie Fratellini – Esplanade (arrêt à proximité).

Pour les bus

Lignes Chrono : à partir de 21h30, la ligne C1 ne circulera pas entre les arrêts Chavant et Cité Jean Macé.

Les lignes C3 et C4 peuvent subir quelques perturbations.