France-Maroc : stationnement interdit et restriction de circulation sur le Vieux Port de la Rochelle

Ce mercredi soir, la France affronte le Maroc en demi-finale de la coupe du monde et la ville de la Rochelle prévoit déjà de l'ambiance sur le Vieux Port. Pour que tout se passe au mieux, il y a des restrictions de circulation.

Circulation qui sera coupée aux véhicules de 13h à minuit rue Réaumur et rue de la Noue, jusque minuit, sauf pour les bus. Dans le secteur du Vieux Port et près de la grande roue cette fois-ci, c'est interdiction de circulation de 18h30 à minuit.

Le stationnement sera lui interdit de 16h à minuit quai Valin, quai de la Georgette, près de la grande roue, rue Léonce Vieljeux et cours des Dames.

Les cyclistes et piétons pourront, eux, circuler librement.

