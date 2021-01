La galère des usagers du TER avec le couvre-feu à 18 heures en Franche-Comté

Si vous prenez le TER de Montbéliard à Belfort pour rentrer du travail en fin de journée, il y a des risques que vous ne soyez pas chez vous pour le couvre-feu de 18 heures. Les trajets restent moins nombreux dans l'après-midi en raison du contexte sanitaire. Cela pourrait évoluer assure la SNCF, mais pas avant une semaine au moins.

Arrivée à Belfort : 17h56

Ces suppressions de trains sont liées à la baisse de fréquentation depuis le deuxième confinement explique la SNCF : entre 30 et 50% des voyageurs habituels circulent aujourd'hui sur les différentes lignes de la région, seuls 70% des trajets sont donc assurés.

Du lundi au jeudi, les TER ralliant Belfort depuis Montbéliard sont ainsi supprimés à 16h08, 16h26 et 17h10. Seuls deux sont maintenus, à 14h08 et 17h41, le second arrivant à Belfort quatre minutes seulement avant le couvre-feu avancé à 18 heures. De quoi compliquer les retours du travail pour les salariés qui ont des horaires classiques.

Les options pour faire Montbéliard-Belfort avant le nouveau couvre-feu sont pour l'heure limitées - Capture d'écran du site oui.sncf

Depuis des semaines, certains voyageurs se retrouvent à attendre un train près d'une heure et demi après leur sortie du travail : au-delà de la fatigue, se pose désormais la question d'arriver chez soi après le couvre-feu. "Je sors du travail à 16 heures à Héricourt, je suis à la gare à 16h10, mais je dois attendre 17h50 pour aller à Belfort, lance Vincent, un usager. Là, on se pose des questions avec le nouveau couvre-feu. Je n'ai pas d'attestation de mon employeur pour l'instant, je vais peut-être en demander, au cas où je me fasse contrôler. C'est un peu confus ce début d'année !"

D'autres trajets sont également plus compliqués ces dernières semaines dans l'après-midi, avec deux trains supprimés entre Lure et Belfort (16h56 et 17h56) ainsi qu'entre Baume-les-Dames et Montbéliard (15h32 et 16h35).

Vers une adaptations des horaires ?

Jusqu'à présent, la SNCF a maintenu un dispositif de circulation classique entre 18 et 20 heures. Avec le nouveau couvre-feu avancé en Franche-Comté, "on va voir comment les flux vont évoluer, explique l'opérateur. La grande inconnue, c'est la façon dont les employeurs pourraient aménager les horaires ou renforcer le télétravail."

Des comptages sont effectués cette semaine sur plusieurs lignes du réseau pour évaluer le nombre et la répartition des voyageurs. Si nécessaire, des changements pourraient ensuite être opérés sur les horaires de passages des trains.