Franche-Comté : un acheteur de voiture sans permis sur quatre a moins de 20 ans

C’est un phénomène de société, les utilisateurs de voiturettes sans permis sont de plus en plus nombreux. Et contrairement aux idées reçues, ce marché concerne de plus en plus les jeunes, notamment les moins de 20 ans en apprentissage qui en achètent, reportage en Haute-Saône.

Le marché des voiturettes sans permis est en pleine expansion depuis quelques années. En 2016 au niveau national il s'est vendu 11.500 voitures neuves, si on ajoute le marché de l'occasion cela représente environ 25.000 voiturettes sans permis par an. Et contrairement aux idées reçues, ce marché ne concerne pas que les personnes âgées. C'était vrai il y a dix ans mais aujourd’hui ce sont les jeunes, notamment les moins de 20 ans en apprentissage qui cherchent un moyen de déplacement plus en sécurité que le scooter.

Fini les pots de yaourts

Joris a 27 ans, adepte de la voiturette vient de passer commande pour une nouvelle : "Ca va bien en ville parce qu'on se gare partout. Celle que je vais avoir elle fait 2 mètres 90 sur un mètre 50 de large, c'est pratique pour se garer". Et fini les pots de yaourt, désormais ces voiturettes coûtent pratiquement le prix d’une voiture, avec toute une gamme pour séduire les jeunes. "Je vais avoir une GTO modèle sport de chez Aixam", poursuit Joris. Avec une peinture mat et jantes alliage s’il vous plait.

Plus confortable qu'un scooter

De nombreux jeunes de moins de 25 ans passent par la voiturette avant de pouvoir passer le permis. Jacky, 30 ans, roule en voiturette depuis 2 ans, il a abandonné le scooter : "Je pense que c'est quand même plus facile qu'une voiture classique, plus confortable. On est à l'abri, au chaud, on peut écouter la musique. Je fais pas mal de ville et je m'en sers pour aller travailler." En moyenne les conducteurs de voiture sans permis se déplacent dans un rayon de 30 km autour de leur domicile.

Les derniers modèles avec arceaux de sécurité rassurent bien souvent les parents réticents aux deux roues. 80% de ces jeunes sont en contrat d’apprentissage. Un acheteur de voiturette sur quatre en Franche Comté à moins de 20 ans, à Marseille c’est un sept sur dix.