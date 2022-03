"Franchement, on a le temps de compter les oiseaux" : le passage à 30 km/h mal digéré à Mayenne

Les panneaux sont installés, ne manque plus qu'à appliquer la nouvelle règle en vigueur dans la ville de Mayenne. Presque toutes les rues y sont limités à 30 km/h depuis ce lundi 14 mars 2022, à l'exception de certaines. La décision avait été prise le 27 janvier dernier par le conseil municipal, et elle ne plait toujours pas à certains habitants.

"Franchement, à 30km/h sur le viaduc, on a le temps de compter les oiseaux" peste Jacqueline et son bras dans le plâtre.

Quand on leur pose la question "avez-vous respecté la nouvelle limitation ce matin", certains répondent oui, mais la plupart répondent "non", à l'instar de Noémie, 19 ans. "Comme j'ai l'habitude de rouler à 50 à l'heure, bah je roule à 50 km/h, poursuit la boulangère. Et je pense que beaucoup de gens ne vont pas respecter la limitation continuer à rouler à 50." Elle assène un : "honnêtement, je n'ai vu personne respecter la limitation depuis ce matin."

Denis, 73 ans, fait partie de ceux qui n'ont pas tenu les 30 km/h mais il a une excuse. "Je n'ai pas vu qu'il y avait une limitation à 50, franchement. J'étais peut-être à 30, mais je n'ai pas bien vu. En tout cas j'ai eu le sentiment que je roulais à une allure raisonnable", répond le retraité. "Et puis vous savez, entre 30, 35, et 40 km/h, il n'y a pas beaucoup de différence", avant de lâcher un clin d'œil malicieux.

Des habitudes qui vont changer pour une partie des habitants

Ce passage à 30 km/h dans la plupart des rues de Mayenne signifie un changement d'habitudes pour certains habitants comme Jade, 27 ans, et son jeune enfant, encore dans la poussette. "Avant je me levais à 6 heures, maintenant, je vais devoir me lever à 5h30 pour tout bien faire : amener la petite chez la nounou, puis aller au travail. Surtout que je dois traverser toute la ville, et que j'ai beaucoup du mal à me lever."

Elle affirme qu'elle ne tient pas compte du temps de trajet supplémentaire que risque de lui causer le passage à 30 à l'heure. "Je pense qu'il va me falloir au moins 10 minutes de plus pour aller au travail", sourit-elle, avant de rentrer dans sa voiture, et d'activer le régulateur sur 30 km/h.