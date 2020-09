Franck Duval, directeur du Met' : "Nous devons regagner la totalité de nos voyageurs"

Durant le confinement, la fréquentation des bus et Mettis de l'agglomération de Metz était tombée à 5.000 voyageurs par jour, contre 100.000 habituellement. Depuis, les chiffres remontent petit à petit, parallèlement à la reprise de l'activité des habitants de la Métropole.

8 millions de voyageurs en moins

"A la fin du mois d'août, nous avons terminé à 75% de fréquentation par rapport à l'année dernière" constate Franck Duval, le directeur général du réseau. "C'est insuffisant, nous devons regagner la totalité de nos voyageurs, et c'est maintenant que ça se joue, c'est à la rentrée." Le Met' estime avoir perdu environ 8 millions de voyageurs durant la crise du coronavirus.

Peur du virus et changements d'habitudes

Pour cela, le Met' doit convaincre et rassurer ses usagers. "Nous devons faire comprendre à nos voyageurs que ce n'est pas plus dangereux de monter dans un bus que d'aller au supermarché ou dans un restaurant" assène Franck Duval qui rappelle les procédures strictes de désinfection des engins après chaque journée d'utilisation, renforcées par la création d'une équipe mobile de nettoyage qui interviennent aux terminus des deux lignes de Mettis et des cinq Lianes.

Ce n'est pas plus dangereux de monter dans un bus que d'aller au supermarché ou dans un restaurant

D'autres motifs expliquent la désaffection des utilisateurs : le recours toujours important au télétravail, de nouvelles habitudes de consommation, et l'annulation ou le report de plusieurs événements qui drainent habituellement une foule nombreuse. A ce titre, la rentrée universitaire, le festival Constellation et surtout les marchés de Noël devraient contribuer à remonter la pente.

Le port du masque obligatoire dans les transports en commun est "assez bien respecté" dans l'agglomération, avec des contrôles réguliers menés par la police. En référence au drame de Bayonne, où un chauffeur de bus a été tué après une altercation avec un voyageur, Franck Duval assure qu'on "est pas dans ce niveau de conflit ici à Metz" même s'il reconnait parfois des tensions et des agressions verbales avec des contrôleurs.

Bientôt une ligne sur la Moselle ?

Parmi les nouveautés de la rentrée, la mise en circulation de 200 vélos électriques en libre service.Sur la mise en place d'une navette fluviale sur la Moselle, souhait formulé lors de sa campagne électorale par le maire de Metz François Grosdidier, "on travaille sur ce point avec les services de Metz Métropole. On est train de faire une enquête sur cette possibilité, sur la jauge de voyageurs qu'on pourrait avoir. C'est intéressant de développer l'utilisation de la Moselle, j'y crois."