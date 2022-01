"Avec la ZFE, 430.000 personnes verront la qualité de l'air s'améliorer" affirme François Chollet

Ce vendredi matin sur France Bleu Occitanie, François Chollet est notre invité. Il est vice-président à la Métropole de Toulouse en charge notamment de la zone à faibles émissions (ZFE). Une zone où les véhicules les plus polluants seront exclus d'ici à 2025. On fait le point.

François Chollet, vice-président à la Métropole de Toulouse, qui est notamment en charge de la zone à faibles émissions est notre invité ce vendredi matin sur France Bleu Occitanie. Une ZFE est une zone où les véhicules les plus polluants seront exclus d'ici à 2025.Dans cette zone de 72 kilomètres carrés, qui s'étendra de la rocade arc en ciel à la rocade Est de Toulouse, les véhicules les plus polluants seront bannis de manière progressive d'ici à 2025. Le but est de limiter la pollution dans l'air toulousain. Motards et automobilistes demandent des assouplissements, les garagistes de centre-ville craignent une perte de clientèle.

François Chollet, on vous invite pour parler de trois lettres qui font polémique : ZFE, pour zone à faible émissions. Que répondez-vous à ceux qui disent qu'on aura la ZFE la plus restrictive de France ?

Non, je réponds que c'est entièrement faux. Cette ZFE est adaptée à la situation toulousaine, adaptée à sa géographie, adaptée à la concentration de population. Elle a un périmètre qui correspond à un maximum d'efficacité et je pense que c'est ce qu'il faut retenir.

Si on regarde quand même, des villes lèvent cette ZFE les week-ends ou la nuit. Est-ce que vous seriez prêt à assouplir un peu les règles de cette ZFE à Toulouse ?

Cette discussion doit nous faire revenir sur les bénéfices de la ZFE. Et c'est cette balance entre les bénéfices et les assouplissements qui est en question. Je rappelle ces bénéfices : avec la ZFE, 430.000 personnes verront la qualité de l'air s'améliorer. Ca, c'est une première chose.

Et la deuxième chose, c'est que parmi ces personnes là, 8.000 d'entre elles sont exposées journellement et toute l'année à un excès de pollution avec des valeurs qui dépassent les normes autorisées. Et c'est d'ailleurs des personnes qui sont souvent en situation de précarité. Et je pense qu'il faut penser à ces personnes là. La ZFE constitue pour elles une option non négligeable d'amélioration.

On a quand même besoin d'y voir plus clair sur les chiffres puisqu'on va dire aux Toulousains qu'ils ne pourront peut-être plus utiliser leur véhicules dans le centre-ville. Sur les 410.000 véhicules actuellement en circulation à Toulouse, selon le syndicat des garagistes, 38% de ces véhicules seraient concernés par la ZFE. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce chiffre ?

Pas du tout. Ce chiffre est un chiffre ministériel mais qui concerne le périmètre de la très grande agglomération. Il n'a pas de fondement ici. Ce périmètre va bien au-delà de la métropole, du périmètre de Tisséo, même du Schéma de Cohérence Territoriale. Il s'étend jusque dans les départements du Tarn-et-Garonne, du Tarn et du Gers. Ça ne donne pas la bonne vision du nombre de véhicules réellement impactés.

Le dispositif des feux se base sur les déplacements effectués chaque jour à l'heure de pointe du soir par les véhicules qui circulent dans la métropole. C'est ce qu'on appelle le parc roulant. Justement, là c'est 16% du parc roulant, ce qui fait 47.000 véhicules et pas 400.000 véhicules.

Sur les véhicules concernés, ce sera d'abord ceux avec une vignette Crit'air 5, c'est ça ?

Alors tout d'abord, la ZFE va s'étendre très progressivement justement pour laisser le temps aux personnes concernées de s'adapter. Elle concernera en 2024, 16,2% du parc roulant, c'est-à-dire 47.000 véhicules et ce seront effectivement les véhicules avec une vignette Crit'air 5, mais aussi ceux étiquetés 4 et 3.

Vous confirmez une ZFE 7 j/7, 24 h/24. Que répondez-vous aux motards qui s'inquiètent ? Est-ce qu'ils risquent d'être inclus dans le dispositif ?

Les deux roues rentrent dans le dispositif et nous, ce que l'on dit, c'est que numériquement, le nombre de motos concernées par cette restriction est peu important. La très grande majorité des motos va pouvoir rouler au sein de la ZFE.

Celles qui sont concernées par l'exclusion, ce sont des motos très anciennes qui ne sont pas vraiment des motos de collection, qui sont des motos de loisirs auxquelles les propriétaires, on le comprend, sont attachés. Mais numériquement, c'est quelque chose qui est minime par rapport à l'ensemble du parc des motos.

Donc si on résume François Chollet, la Métropole ne compte faire aucun assouplissement concernant la ZFE ?

Je pense que les discussions doivent se poursuivre. Je tiens à rappeler que la ZFE a vocation à préserver la qualité de l'air. Je pense que la décision sera prise in fine [le décret d'application n'est pas encore paru]. Mais je voulais quand même rappeler la situation de ces personnes qui subissent un excès de pollution parce qu'on n'en parle jamais.

Est-ce que la Métropole envisage d'aider financièrement les garagistes qui risquent d'avoir un gros manque à gagner. On les a entendus sur France Bleu Occitanie. Vous comptez les aider financièrement ces garagistes du centre-ville toulousain ?

Alors, je pense que le métier de garagiste a considérablement évolué au cours de ces vingt, trente dernières années. Tout simplement parce que le parc automobile est très différent, parce que les voitures se sont modernisées et que les pannes ne sont plus les mêmes. Mais ça, c'est qu'il y ait ZFE ou pas. Je pense qu'on est plus devant la question de fond de l'évolution d'un métier. Je ne pense pas que la ZFE soit en cause à ce niveau là.

Donc aucune aide envisagée par la Métropole pour les professionnels qui vont être pénalisés et pour ceux qui voudraient acheter une nouvelle voiture ?

Il y a des aides qui sont à la fois pour les particuliers et à la fois pour les professionnels. Et je pense que c'est quelque chose qui est en place depuis un an maintenant, à la fois pour les vélos, mais aussi pour les changements de véhicules.

Ces aides sont proposées par la Métropole et sont cumulables avec les aides gouvernementales pour des véhicules neufs, pour des véhicules hors location, pour des véhicules en leasing. Et je pense que ces aides existent.

Pour rappel : aucune date n'est annoncée sur l'entrée en vigueur de la ZFE, toujours dans l'attente d'un décret gouvernemental autorisant la mesure.