François Hollande confirme la mise à 2x2 voies de la RCEA en 2020

François Hollande était attendu ce mardi matin sur le dossier de la RCEA lors de sa visite à Montchanin. Le président de la République a rappelé le calendrier mais sans faire d'annonce nouvelle.

François Hollande a visité ce mardi matin le chantier de la RCEA à Montchanin, en Saône et Loire. Une visite rapide et qui n'a rien apporté de nouveau, malgré les espoirs de voir le dossier bénéficier d'un petit coup d'accélérateur avant la fin du quinquennat.

4 kilomètres de 2x2 de voies ont bien été mis en service cette année en Saône et Loire mais la Nationale 79 (sa nomenclature officielle) reste toujours aussi dangereuse au point d'avoir été surnommée la route de la mort. La RCEA est une route monotone, souvent empruntée pour de longs trajets avec des conducteurs qui fatiguent au volant et 40% des véhicules qui l'empruntent sont des camions. Un petit moment d'inattention et une voiture qui se déporte peut vite être mortelle, comme c'était le cas en mars 2016 avec un accident qui a fait 12 morts.

Gratuite ou payante, selon les endroits

La mise à 2x2 voies est décidée mais pas sous la même forme dans les deux départements concernés. En Saône et Loire, c'est l'Etat qui prend en charge les travaux et la route restera gratuite. C'est Arnaud Montebourg, élu du département, qui avait obtenu cette faveur lorsqu'il était encore au gouvernement. En revanche dans l'Allier, la mise à 2x2 voies se fera sous la forme d'une concession, avec plusieurs barrières de péages.

L'enquête d'utilité publique est terminée, la déclaration d'utilité publique est attendue dans les prochains mois, le concessionnaire devrait être choisi l'année prochaine et les travaux sont prévus de 2019 à 2021. C'est ce calendrier qu'a rappelé François Hollande en Saône et Loire même si le président de la République a été un peu optimiste en parlant de 2020. Sur les 92 kilomètres qui traversent l'Allier, il reste encore 64 kilomètres à mettre en 2x2 voies.