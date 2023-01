Fret fluvial à Bordeaux : les entreprises prêtes à voguer sur la Garonne

Ils sont jusqu’à 18 000 tous les jours. Les camions représentent près de 15 % des véhicules sur la rocade bordelaise . Si certains ne sont que de passage, d’autres investissent les rues du centre-ville pour livrer leurs clients.

Avec l’arrivée de la zone à faible émission dans la métropole au plus tard en 2025, et la prise de conscience écologique, certaines entreprises sont prêtes à trouver des alternatives pour livrer ou se faire livrer leurs marchandises. Parmi les solutions : le fret fluvial, qui produit cinq fois moins de CO2 que le trafic routier et qui pourrait désengorger la ville.

Des entreprises motivées

L’entreprise bordelaise Restovalor regarde de près cette possibilité depuis deux ans et compte utiliser la Garonne pour supprimer son camion. Chaque semaine, il collecte 600 kilos de déchets alimentaires auprès des hôtels, restaurants, collèges et lycées de la métropole.

“Il y a un vrai enjeu écologique derrière”, avance Daniel Folz, le patron de Restovalor, avant de concéder, “techniquement, ce n’est pas rentable.”

Un constat partagé par le patron d’Urby Bordeaux, Philippe Coulevray, spécialisé dans la livraison du dernier kilomètre, qui pointe le manque d’infrastructures : “La livraison est un secteur à faible marge. Le déchargement des marchandises prend du temps, et coûte donc de l'argent. Sans le matériel nécessaire, cela peut avoir un impact significatif sur notre chiffre d’affaires.”

Dans l’entreprise Boyé matériaux, Laurent Boyé, dirigeant, et Julie Legendre, assistante à la direction, estiment qu’il leur faudrait plus de pontons et plus d’arrêts. “Pour pouvoir décharger au plus près de nos clients, couvreurs et artisans.”

Laurent Boyé, directeur de Boyé matériaux et Julie Legendre, assistante à la direction, veulent développer la liaison fluviale entre Bassens et le centre-ville. - Candice Mazaud-Tomasic

Des concrétisations dans les deux ans

Lors de l'expérimentation du 5 octobre 2022 , la Métropole de Bordeaux a identifié trois lieux où le dépôt de marchandises est possible : quai de la Grave au sud, Richelieu dans le centre et Bacalan au Nord. L’objectif : mettre à disposition les outils nécessaires, comme des grues, pour faciliter le déchargement sur des pontons.

Selon Jean Touzeau, vice-président de Bordeaux Métropole en charge du franchissement du fleuve, le projet est dans les tuyaux. Ils se fixent un objectif à l’horizon 2023-2024 pour les premières concrétisations. Mais pour le centre-ville, comme à Porte de Bourgogne, l’aménagement sur les quais prendra bien plus de temps. François Le Gac, directeur de la mission fleuve à Bordeaux Métropole, affirme que des discussions avec la Région et le Grand Port maritime de Bordeaux sont en cours pour développer des haltes le long de la Garonne.

Une nouvelle contrainte pourrait cependant impacter le développement du projet : le transport fluvial est menacé par le dérèglement climatique. En effet, la navigation se complique lors de périodes de sécheresse : les embarcations sont obligées de transporter moins de marchandises pour ne pas toucher le fond.

Reportage réalisé par les étudiants de l'Institut de Journalisme de Bordeaux Aquitaine, Fanny Baye Candice Mazaud-Tomasic et Pierre Bourges.