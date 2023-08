"Files d'attente énormes" pour rentrer en navette le soir du Frioul, un élu de Marseille fait une proposition

Il faut prendre son mal en patiente. Pour revenir des îles du Frioul, certains passagers attentent cet été parfois de longues minutes, voire plusieurs heures avant de pouvoir monter dans une navette. En effet, si le départ pour les îles se fait à des heures bien précises, le soir, les vacanciers peuvent emprunter la navette de leur choix. Résultat : les passagers se bousculent aux heures de pointe, créant des tentions. Face à cette cohue, un élu à la ville de Marseille demande à la RTM la mise en place de billets retour à heure fixe.

"Tous les soirs, on a des files d'attente énormes"

"Tous les soirs, on a des files d'attente énormes", raconte Marcus, un habitant de l'île. "Les visiteurs se retrouvent à attendre pendant parfois des heures le long du quai pour la navette. En plus de ça, ça dérange énormément un certain nombre de personnes qui vivent juste devant." Marcus assure que lorsque ces visiteurs s'en vont "les poubelles sont remplies à ras bord" et des déchets jonchent le sol. "C'est un peu post-apocalyptique !"

Face à cette situation, Hervé Menchon, élu à la mairie de Marseille en charge du littoral, demande la mise en place de billets comportant également l'heure de retour, pour "mieux gérer les flux et les attentes". Une demande qu'il assure avoir déposée auprès de la RTM depuis "plusieurs années déjà".

Un dispositif testé à nouveau l'an prochain ?

La RTM a déjà testé ce dispositif de billets retour à heure fixe en 2021. Catherine Pila, la présidente, assure que ce test n'a pas été concluant. Selon elle, les voyageurs ne respectaient pas toujours les heures de retour, créant ainsi des conflits avec les membres de l'équipage qui tentaient de contrôler les billets. Mais la présidente assure être d'accord pour tester à nouveau ce dispositif, à condition que la mairie mette en place une équipe de policiers municipaux. "C'est toujours possible, répond l'élu à la ville Hervé Menchon, dans l'intérêt d'améliorer le bien-être des visiteurs."

Cependant, pour Marcus, habitant de l'île, la solution n'est pas là. Il souhaite la mise en place de plus de navettes le soir pour gérer le flux de passagers. En période estivale, la RTM met en place des navettes aux heures de pointe à 19h50, 21h, 22h05, 23h10 et enfin 0h15 pour la dernière.