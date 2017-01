Indre-et-Loire : attention à la panne de batterie de votre voiture

Depuis quelques jours, le froid s'est installé en Touraine. Le thermomètre descend souvent en dessous de zéro degré et ce n'est pas prêt de s'arranger.Du coup les voitures souffrent, et les pannes peuvent s'accumuler.

Sur le point de d'aller au travail, c'est parfois la mauvaise surprise, la voiture refuse de démarrer. L'origine de ce problème est bien souvent due à une batterie un peu faible, dès que le froid s'installe et passe en dessous des cinq degrés les batteries nos voitures deviennent vulnérables.

Depuis ce lundi, 250 batteries ont été vendu au magasin Norauto de Chambray-lès-Tours. Et pour savoir si la batterie nous fait défaut, rien de plus simple pour Gilles Villeminey, le directeur du magasin.

L'indicateur vous l'avez tout de suite, lorsque vous essayez d'allumer la voiture, le moteur a du mal à démarrer, il est au ralenti. Et vous n'avez plus de contact, plus de fermeture centralisée, et plus de clignotant ou très peu