Froid et neige : 1500 tonnes de sel dans les rues de Saint-Étienne

Depuis 8 jours, les équipes stéphanoises travaillent d’arrache-pied pour rendre les rues praticables. 1500 tonnes de sel ont été déversées dans les rues de Saint-Étienne.

1500 tonnes de sel déversées dans les rues de Saint-Étienne depuis vendredi dernier. A cela, il faut ajouter 250 tonnes de pouzzolane cette roche naturelle répandu pour améliorer l'adhérence. C'est le bilan de cet épisode hivernal qui a débuté vendredi soir dernier il y a 8 jours.

Moins 17° à Rochetaillée

Les services ont travaillé non-stop sur les 800km de voiries de St Etienne et sur les 250 km du secteur piéton. 25 camions ont tourné de manière continue dans les rues de la capitale ligérienne. Un épisode particulièrement dense avec entre 15 et 20 cm de neige qui sont tombés en quelques heures (de vendredi de 13h à samedi 5h du matin) suivi par des températures très froides ( le record c'est un moins 17° relevé à Rochetaillée et moins 13° dans le centre-ville de Saint-Étienne.)

« Il y avait du monde tout le temps. On avait 25 camions en continu » Marion Saumet est directrice du cadre de de vie à Saint-Étienne.

Le service déneigement qui insiste : les trottoirs sont de la responsabilité des riverains. Et trop souvent les stéphanois oublient de déneiger devant chez eux.