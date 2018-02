Bourges, France

Le froid va s'accentuer sur le Berry d'ici jeudi matin. Météo France Bourges annonce des températures négatives pour mercredi 7 février (-5 degrés le matin, -3 degrés l'après-midi) et jeudi 8 février (-7 degrés le matin, +1 degré l'après-midi). En conséquence, la Préfecture du Cher déclenche le plan "temps froid" (niveau 2 de vigilance sur une échelle de 4).

Le plan "temps froid" correspond à des températures comprises entre -5 et -10 degrés la nuit et négatives le jour. Le plan "grand froid" (de niveau 3 sur 4) correspond à des températures comprises entre -10 et -18 degrés la nuit et négatives le jour. On annonce en effet de très fortes gelées sur le Berry pour jeudi matin, jusqu'à -7 degrés.

Déjà 136 places d'hébergement d'urgence dans le Cher

"Des places supplémentaires d'hébergement d'urgence sont mobilisées, en plus des 136 déjà existantes. _Les maraudes sont intensifiées_. Une équipe mobile est mobilisable pour prendre en charge une personne en tous points du département", indique la Préfecture dans un communiqué.

"Les maires ont également été mis en alerte afin de signaler toute personne à la rue et renforcer le cas échéant, les dispositifs dédiés. Ces températures négatives justifient _une vigilance accrue de tous pour que personne ne dorme à la rue_". Les autorités vous invitent à signaler toute personne sans domicile fixe au 115 (numéro d'appel gratuit).

Conseils de prudence sur les routes

En raison de cet épisode neigeux (qui devrait durer jusqu'à jeudi matin) et des températures négatives qui s'annoncent, les conditions de circulation devraient être encore un peu plus difficiles dans les prochaines heures. Les autorités vous invitent à redoubler de prudence sur les routes, comme le rappelle dans ce tweet la Préfecture du Cher.