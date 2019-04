Frontaliers du TER Metz-Luxembourg reçus par la ministre des Transports : "C’est une belle reconnaissance"

La ministre chargée des Transports, Elisabeth Borne, fait l'expérience d'un trajet en TER entre Luxembourg et Thionville.

Elle avait promis il y a quelques mois de les rencontrer. Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports, a discuté en privé pendant une demi-heure environ ce mercredi soir avec des membres de l'association AVTERML et de la FNAUT.

Elisabeth Borne a pris le TER de 18h58 en gare de Luxembourg-ville, après avoir fait la promotion de la voiture autonome à Schengen. Elle est arrivée à Thionville (avec 5 minutes de retard) où elle avait rendez-vous en mairie avec la délégation de voyageurs.

Un RER dans 10 ans ?

La ministre chargée des Transports admet aujourd'hui sans détour que notre région frontalière se démarque du reste de la France : "Il y a clairement _une particularité sur l’augmentation du trafic_. Donc, il faut renforcer l’offre ferroviaire et avoir un véritable RER dans les 10 ans, c’est l’objectif qu’il faut que l’on se donne".

La délégation d'usagers du TER face à la ministre chargée des Transports, Elisabeth Borne. © Radio France - François Pelleray

Les oubliés du TER sont désormais reçus par la ministre

Cette reconnaissance est un soulagement pour ceux qui se battent depuis plusieurs années au sein de l'association des voyeurs du TER Metz-Luxembourg. Pour Morgane Bardet, "avant _on était laissé pour compte_, et aujourd’hui le fait d’avoir cette visibilité et de prendre en compte nos problèmes est une belle reconnaissance".

Henry Delescaut, le secrétaire général de l’AVTERML, se souvient qu'au départ de son combat ils étaient les oubliés du TER : "Il y a trois ans, on se faisait traités de menteurs, d’affabulateurs. Aujourd’hui, la ministre chargée des Transports vient nous voir. Donc, on mesure le chemin parcouru.

