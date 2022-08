Frontaliers : grosse pagaille sur les trains au Luxembourg

Contrairement à ce qui avait été annoncé, la première phase de travaux sur le réseau CFL n'était pas terminée, ce lundi matin, au Luxembourg. Les frontaliers se sont retrouvés entassés dans des bus. La circulation a repris peu avant 9h entre Bettembourg et Luxembourg-Ville.

Les frontaliers ont découvert la nouvelle sur le quai de la gare, ce lundi matin. La première phase des travaux des chemins de fer luxembourgeois n'était pas terminée à l'heure des premiers trajets, contrairement à ce qu'avait indiqué le réseau.

Conséquence, les trains supposés relier Bettembourg à Luxembourg ville ne circulaient pas. Sur twitter, Fredo témoigne "Pas de train entre BET et LUX a 6:47 sur le TER Metz-Luxembourg. On continue avec les bus pour raisons de « souci avec le chantier ». Juste l’impression qu’il y en a moins que la semaine dernière, cette fois-ci affrétés en « service spécial »."

Noelly confirme : "Pas de bus. Personne de la cfl pour nous expliquer la situation. Les quais extérieurs pour attendre les bus sont full et seulement un car vient d'arriver". La frontalière explique sur France Bleu Lorraine qu'elle a pu prévenir son patron qui est venu la chercher directement, mais la journée du lundi commence mal pour des centaines d'autres frontaliers.

"Très très peu de bus, ajoute Virginie, visiblement agacée. C'est un scandale de traiter les gens comme ça ! En plus des temps de trajets qui s'allongent, tension, nervosité et détresse."

Vers un retour à la normale dans la matinée

Le compte TER Nancy-Metz-Lux expliquait ce matin que : "Suite à une restitution tardive des travaux sur la ligne 60, la correspondance avec le Luxembourg sera effectuée par cars de substitution".

Un autre usager explique : "Annonce vers 5h20 par le fil CFL Infos que les travaux ne seraient pas rendus à temps. Info reprise en France à l'ouverture du fil. On marche avec les bus de réserve "habituels" CFL d'astreinte et non le dispositif des 3 précédentes semaines...."

Au final, le compte TER Nancy Metz Lux a annoncé un retour à la normale : "Les travaux viennent de définitivement prendre fin et la ligne 60 a été rendue, les trains vont pouvoir circuler jusqu'au Luxembourg."