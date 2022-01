Frontaliers : la ligne de bus 323 désormais gratuite dès Roussy-le-Village pour aller au Luxembourg

Depuis mars 2020, les transports en commun sont gratuits au Luxembourg, mais certaines lignes transfrontalières restent payantes sur le territoire français. L'abonnement mensuel est de 40 euros, l'annuel de 360 euros. Mais à compter du 31 janvier prochain, la ligne de bus 323, qui relie Yutz au Kirchberg via Hettange-Grande, sera gratuite à partir de l'arrêt du parking-relais de Roussy le Village. C'est une initiative du ministère des Transports luxembourgeois et de la Communauté de Communes de Cattenom et Environs (CCCE).

L'expérimentation va durer six mois, jusque fin juillet, pour inciter les frontaliers à délaisser la voiture au profit du bus, et ainsi désengorger les routes secondaires, en particulier la D653, empruntée chaque jour par 8.000 véhicules et complètement saturée aux heures de pointe.

Le P+R de Roussy-le-Village encore peu utilisé

Le parking P+R de Roussy-le-Village, inauguré il y a un an, est gratuit et peut accueillir plus de 250 voitures, mais il n'a pas encore trouvé son public. Plusieurs raisons, selon Roland Balcerzak, le maire d'Hettange-Grande et vice-président de la CCCE en charge de la mobilité : "La crise Covid, le télétravail, et la gratuité du P+R de Frisange, juste de l'autre côté de la frontière". Les frontaliers préfèrent en effet passer la frontière en voiture, avant de prendre le bus. "Ce parking a déjà connu plusieurs agrandissements, mais il est toujours saturé", explique Michel Paquet, le président de la CCCE.

En rendant le bus gratuit dès Roussy-le-Village, Mosellans et Luxembourgeois espèrent ainsi séduire plus de frontaliers. Mais ça ne suffira pas à réduire les bouchons... La collectivité locale mosellane envisage donc de créer une troisième voie dédiée aux bus, comme le font nos voisins luxembourgeois.

Une voie dédiée aux bus côté mosellan

La communauté de communes de Cattenom et Environs a déjà débloqué une enveloppe de 20 millions d'euros, et les études pour créer cette voie dédiée sont lancées. "L'idée d'une troisième voie, c'est chez nous qu'elle doit se faire, pour notre bassin de population", détaille Roland Balcerzak. De nombreux détails sont encore à peaufiner, mais l'élu espère une voie "qui partirait de la halte ferroviaire d'Hettange-Grande et qui irriguerait toute la frontière".

Le Département de la Moselle s'est engagé à faire de notre territoire un territoire-test de la mobilité

Par ailleurs, une autre enveloppe de 10 millions d'euros a également été décidée par la CCCE, pour financer d'autres projets de mobilité douce, notamment le vélo.