Frontaliers : les travaux sur l'A3 au Luxembourg débuteront l'an prochain

Moselle, France

Voila une nouvelle qui va intéresser les dizaines de milliers de travailleurs frontaliers qui prennent leur voiture chaque matin pour aller au Luxembourg. Le gouvernement du Grand Duché a précisé ce jeudi 14 février le calendrier des travaux d'élargissement de l'autoroute A3 qui doivent débuter au début de l'année 2020 et durer au moins 5 ans.

Passage à trois voies

Il portera sur 12 km de voies, entre la frontière et la Croix de Gasperich. L'autoroute va passer de deux à trois voies, avec plusieurs phases de travaux distinctes. La première concernera la portion entre la Croix de Gasperich et l'aire de service de Berchem, puis au niveau du viaduc et de l'échangeur de Livange pour descendre ensuite progressivement vers la croix de Bettembourg et jusqu'à la frontière française.

En attendant l'A31 bis...

Le coût du chantier s'élève à 356 millions d'euros. Cet élargissement est un enjeu majeur pour favoriser le transit des frontaliers : aux heures de pointes, ce sont près de 90.000 véhicules qui circulent sur l'A3. Si le chantier était initialement prévu pour débuter en 2018, les choses s’accélèrent tout de même côté luxembourgeois, en attendant les interminables débats en Lorraine autour d'une A31 bis dont le calendrier, le financement et la nature exact ne sont pas encore précisément définis.

Les travailleurs frontaliers devront en tout cas se montrer patients, car tout au long de ces travaux la limitation de vitesse sur l'A3 sera limitée à 70 km/h.