"Frontaliers, patience !" : Région Grand Est et Luxembourg font le point sur les chantiers ferroviaires

Frontaliers, patience, ça arrive ! C'est un peu le message adressé à la fois par la région Grand Est et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, ce mercredi : le président Franck Leroy et le ministre des mobilités François Bausch ont présenté les travaux en cours ou à venir, d'ici 2030, pour que les frontaliers français, toujours plus nombreux, puissent se déplacer dans de meilleures conditions pour aller travailler.

Le Luxembourg a mis au point un Plan National des Mobilités (PNM), qui prévoit différents scénarios selon son rythme de croissance du pays. Dans tous les cas, le nombre de frontaliers français ne va pas cesser d'augmenter : il est déjà de 120.000 aujourd'hui. On estime à 40% la hausse globale de demande de transports d'ici 2035.

Route : plus de voies, mais plus de place pour le transport partagé

Sur la route, les travaux d'élargissement de l'A3, côté luxembourgeois, ont commencé : il y aura cinq phases de travaux. Les 2x3 voies seront toutes opérationnelles d'ici 2030, avec la 3ème voie réservée aux transports en commun et au covoiturage.

Côté français, on attend la fameuse A31bis , qui servira à désengorger l'A31. Une enquête publique sera menée en 2024. Les travaux seront échelonnés de 2027 à 2035 selon la variante retenue.

D'ici 2025, la plupart des travaux ferroviaires en cours seront terminés. Une seconde phase mènera jusqu'à 2030. - Région Grand Est - gouvernement Luxembourg

Ferroviaire : capacités de places assises plus que doublées

Le gros des investissements porte sur le ferroviaire, de part et d'autre de la frontière : l'objectif est de passer de 9.000 places assises dans les trains par jour et par sens aujourd'hui, à 13.500 dès 2025, et même 22.500 d'ici 2030. La promesse est de proposer un cadencement digne d'un RER, voire du métro parisien : un train toutes les 7 minutes au départ de Thionville, 10 minutes au départ de Metz, et 30 minutes depuis Nancy, d'ici sept ans.

Pour cela, il faut déjà davantage de rames : la région Grand Est a acheté 16 trains à la région Normandie, qu'il faut les équiper des normes européennes ( le fameux ERTMS ). Les deux premières rames circuleront l'année prochaine, les 14 autres seront opérationnelles en 2025 et 2026. Les CFL, de leur côté, ont également acheté 34 nouvelles rames à Alstom, les premières rouleront dès cette année.

Le rallongement des quais des gares françaises est financé pour moitié par le Luxembourg. - Région Grand Est - gouvernement Luxembourg

Ensuite, comme ces nouveaux trains sont plus longs, il faut des quais plus longs dans les gares : 250 mètres. Les travaux sont terminés à Uckange, Hettange-Grande et Hagondange, ils sont en cours ou vont commencer très vite à Metz-Nord, Woippy, Maizières-lès-Metz et Walygator. Il y aura aussi des suppressions de passage à niveau, de nouveaux parkings-relais, un nouveau centre de maintenance des trains à Montigny-lès-Metz, pour lequel les travaux doivent commencer d'ici la fin de l'année.

Le tout financé pour moitié par le Grand-Duché, soit 230 millions d'euros, alors que ces installations sont toutes sur le sol français.

Chronologie des aménagements ferroviaires à réaliser côté français - Région Grand Est - gouvernement Luxembourg

Et puis il y a bien sûr tous les travaux ferroviaires sur le sol luxembourgeois, entamés depuis 2019. Coût total sur huit ans (2019-2026) : 2,5 milliards d'euros. Il s'agit par exemple de la réorganisation de la gare de Luxembourg-Ville, la création de celle de Hohwald (qui permettra de ne plus monter à Luxembourg-Ville pour redescendre vers le sud du pays), ou encore le doublement des voies entre Bettembourg et la capitale.

Le Luxembourg développe ses propres projets sur son territoire, mais participe aussi au financement d'infrastructures sur le sol lorrain. - Région Grand Est - gouvernement Luxembourg