Alsace : comment travaillent les douaniers sur le terrain ? quel est leur quotidien ?

A l'occasion de la journée de l'amitié franco-allemande, découverte de la Brigade de surveillance de Strasbourg - Entzheim aux côtés des douaniers pour découvrir leur métier et leur quotidien au service du pays.

Des professionnels mobilisés au quotidien

C'est un univers méconnu... une profession qui se veut discrète !

A l'occasion de cette journée spéciale de l'amitié franco-allemande, France Bleu Alsace a décidé de pousser les portes du Service des Douanes pour mieux comprendre cet univers méconnu.

Rattachés au Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance, les services de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) exercent 3 missions principales :

la lutte contre la fraude

le soutien de l’activité économique

la perception de la fiscalité

Afin de découvrir le quotidien de celles et ceux qui veillent à notre sécurité entre l’Allemagne et la France, Romain AMBRO a suivi la Brigade de surveillance de Strasbourg - Entzheim.

En voiture, à moto ou à pied, les douaniers peuvent intervenir à n'importe quel endroit sur le territoire © Radio France - Romain Ambro

Douanier : un métier "ultra discret"

Pour préserver l'anonymat du personnel, aucune photo ne sera relayée ici mais grâce à la magie de la radio, découverte de la réalité et du travail sur le terrain.

Dès le lever du jour, Romain AMBRO a pu se rendre à la brigade pour suivre la prise de service et le briefing matinal des équipes aux côtés d'Estelle ROCKLIN (Directrice des services douaniers à Strasbourg).

Une fois prêtes, les équipes, en uniforme et armées, prennent place à bord des véhicules pour une opération de contrôle de voitures et camions en provenance d'Allemagne.

Sur place, plusieurs douaniers, hommes et femmes, sont mobilisés pour vérifier les véhicules en provenance d'Allemagne.

Un contrôle inopiné réalisé en début de journée.

Que fait la brigade au quotidien ?

lutter contre la circulation et la vente de produits stupéfiants

éviter la fraude

lutter contre la circulation et la vente de produits de contrefaçon

lutter contre la contrebande, les cigarettes, le trafic d'armes et le blanchiment d'argent

veiller à la régulation des échanges internationaux (en facilitant les flux de marchandises et en sécurisant le commerce légal)

lutter contre la criminalité organisée

protéger les entreprises et la santé des citoyens

Comment interviennent les douaniers lors d'un contrôle ?

Un contrôleur des douanes se positionne sur la route pour voir arriver les véhicules. C'est lui qui se charge de repérer des véhicules ou personnes qui lui paraissent suspectes .

Plusieurs contrôleurs se chargent ensuite de vérifier les documents officiels de l'automobiliste, le contenu et l'état du véhicule. Ils échangent également avec l'automobiliste pour en savoir plus sur son emploi du temps et la raison de son déplacement.

Les douanier ont également la possibilité de pousser les recherches un peu plus loin en consultant leur téléphone pour vérifier l'identité de la personne appréhendée et savoir si elle est déjà connue de leurs services.

Lors des contrôles, une barre "Stop Stick" est utilisée pour crever les roues d'un véhicule qui prend la fuite © Radio France - Romain Ambro

Sur le contrôle, un autre douanier se tient prêt au bord de la route pour lancer une barre "Stop Stick" : une barre ultra perfectionnée permet de crever les pneus du véhicule d'un automobiliste qui refuserait de s'arrêter et tenterait de prendre la fuite.

Des motos ultra puissantes pour arrêter les fuyards

Parmi les effectifs, des motards se tiennent prêts à intervenir à chaque instant si le contrôle tourne mal ou lors d'un refus d'obtempérer.

Grâce à leur moto ultra puissante, les motards peuvent atteindre une vitesse de 250 - 260 km/h pour rattraper le fuyard et tenter de l'interpeller.

"Jops" : le douanier canin, prêt à intervenir !

Lors de certains contrôles, un maître-chien est également présent avec l'animal pour renifler les véhicules et trouver de potentiels produits stupéfiants.

A Strasbourg, l'un des chiens de la brigade s'appelle Jops : un labrador noir âgé de 6 ans et spécialisé dans la recherche de produits stupéfiants en tous genres.

"Jops" (6ans) est un labrador noir spécialisé en recherches de produits stupéfiants © Radio France - Romain Ambro

Dès son plus jeune âge, le chien a été dressé. Il est la propriété du service des Douanes mais partage la vie du maitre-chien : à la maison comme à la brigade !

Les trafiquants rivalisant d'imagination pour cacher la drogue, la présence du chien est très utile lors d'une opération de contrôle, pour déceler et sentir la présence de drogues même dans les endroits les plus insolites !

D'autres chiens sont aussi dressés pour la recherche de cigarettes de contrebandes ou pour détecter de "l'argent sale".

