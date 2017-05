Fuite d'eau à Richemont: des voies SNCF et des maisons inondées, trafic des TER entre Metz et Luxembourg perturbé

Une grosse canalisation d'eau a rompu ce mardi matin à Richemont (Moselle), à proximité de voies SNCF. Le trafic des trains entre Metz et le Luxembourg est perturbé. Un champ et 5 maisons ont été inondés. Les pompiers mènent une opération de pompage.

La circulation des trains entre Metz et Luxembourg est perturbée depuis ce mardi matin à cause d'une importante fuite d'eau. Une grosse canalisation située sur un terrain de la SNCF a rompu à Richemont (Moselle). Le débit est important: 400 m3 à l'heure, selon la SNCF. Conséquence: 2 des 4 voies ferroviaires qui se trouvent à proximité sont inondées ainsi qu'un champ et 5 maisons. Les pompiers sont sur place pour une opération de pompage.

En attendant, la circulation et la vitesse des trains sont limitées. A cause de la fuite d'eau, un talus doit être consolidé. Des travaux sont en cours. Sur cette ligne Metz-Luxembourg, très empruntées par les frontaliers (20.000 usagers par jour), des retards sont donc à prévoir - à l'heure actuelle -pendant encore plusieurs heures selon la SNCF, voire jusqu'à demain.