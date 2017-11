Fuite d'eau sur la ligne A du RER : la ministre des Transports demande un rapport pour la semaine prochaine

La ministre des Transports, Elisabeth Borne, a indiqué jeudi matin sur Public Sénat, avoir demandé un rapport "pour la semaine prochaine" à la SNCF et aux entreprises chargées du chantier qui a provoqué l'interruption du trafic sur le RER A suite à une fuite d'eau dans un tunnel.

Une fuite d'eau boueuse dans un tunnel du RER A a provoqué l'arrêt du trafic durant deux jours et demi. Cette ligne est la plus fréquentée d'Europe avec près d'un million de voyageurs transportés chaque jour. Lundi un forage, pour des travaux conduits par les équipes du groupement Eole, avait percé la paroi du tunnel du RER A, porte Maillot. Le trou avait causé une chute d'eau boueuse qui avait noyé les voies sur une cinquantaine de mètres. Le RER A avait dû être stoppé entre La Défense et Auber. Le trafic a repris jeudi matin.

La ministre des Transports demande un rapport

La ministre des Transports, sur la chaîne de télévision Public Sénat jeudi, a indiqué qu'elle avait demandé un rapport "pour la semaine prochaine" aux responsables du chantier. "Ce qui s'est passé est inacceptable, je l'ai dit au maître d'ouvrage (SNCF Réseau) et je l'ai dit aux entreprises". Bouygues Travaux Publics, Eiffage et Razel-Bec sont en charge du chantier d'Eole, le prolongement du RER E.

Invité de France Bleu jeudi matin, Marc Pélissier, président de l'AUT, l'association des Usagers des Transports d'Ile-de-France, a lui aussi demandé que "tous les enseignements soient tirés de cet incident très grave". Il a indiqué que l'association avait "écrit à Valérie Pécresse (présidente du Conseil régional d'Ile-de-France et présidente d'Ile-de-France mobilité, l'ancien STIF) pour lui demander d'exercer un contrôle permanent sur le responsable de tous ces chantiers".

Un retour d'expérience pour que cela ne se reproduise pas

La ministre des Transports demande à la SNCF et aux entreprises de faire un retour d'expérience. Il faut comprendre ce qui s'est passé pour éviter que cela se reproduise, a expliqué la ministre qui s'était rendue sur place mardi. Elle a précisé que c'était "tout l'enjeu maintenant. On va avoir beaucoup de travaux en Ile-de-France. Vous savez qu'on a 200 kilomètres de nouvelles lignes de métro qui vont être en construction, ça n'est pas possible que de préparer des transports de demain... ça se fasse au détriment des transports du quotidien", a jugé l'ancienne présidente de la RATP.

Sur tweeter, le syndicaliste RATP Laurent Gallois a partagé mercredi une vidéo qui montre l'impressionnante fuite d'eau dans le tunnel du RER A :