Fuites sur un train de marchandises : le trafic ferroviaire interrompu entre Carcassonne et Narbonne

Les équipes de la SNCF et des pompiers de l’Aude sont en train de mener des investigations, ce mercredi midi, autour d’un train de fret sur la commune de Lézignan. Il y a des odeurs suspectes dans un train de marchandises qui devrait pourtant être vide.

Les équipes tentent actuellement de déplacer le wagon pour éviter tout problème, mais sans inquiétude. Une dizaine de trains ont été impactés par cet incident, et notamment les trains entre Toulouse et Perpignan. La reprise du trafic, prévue initialement à 14h devrait prendre un peu plus de temps, peut-être 15 ou 16h, quand le train aura été déplacé. D'ici là, des cars ont été mis en place pour transporter une partie des voyageurs bloqués.