Funérailles de Johnny Hallyday : restrictions de circulation et stations de métro fermées à Paris

Un hommage populaire va être rendu à Johnny Hallyday à Paris. Son cortège funéraire descendra les Champs-Elysées samedi 9 décembre 2017 à partir de midi. Un très large périmètre de sécurité est mis en place dès vendredi soir à 23h30 et des stations de métro seront fermées samedi.

Il devrait y avoir foule au dernier hommage donné à Johnny Hallyday, 74 ans, mort mercredi vers 2h30 du matin à Marne-la-Coquette (Hauts-de-Seine). Cet hommage populaire a lieu au coeur de Paris samedi 9 décembre 2017 à partir de midi. Un large périmètre de sécurité interdit aux voitures est mis en place dès ce vendredi soir à partir de 23h30. Samedi des stations de métro situées dans le périmètre seront fermées.

Le parcours du cortège

Le cortège funéraire partira de la place de l’Etoile, descendra l’avenue des Champs-Elysées puis empruntera la place de la Concorde, la rue Royale et s’arrêtera devant l’église de la Madeleine (8e) où se déroulera une cérémonie religieuse. Pour que tout se passe bien, dans le calme et le recueillement, Michel Delpuech, le préfet de Police, mobilise près de 1500 policiers et gendarmes qui seront dédiés à la sécurisation de l’événement. Il y aura des patrouilles. Un dispositif de secours de 300 personnes sera présent.

La circulation est interdite dès vendredi soir dans le périmètre de sécurité

Dès le vendredi 8 décembre à 23 heures 30 et jusqu’au 9 décembre 2017 à 20h00, les véhicules et les personnes pourront être contrôlés par la police dans un périmètre qui comprend la Place Charles-de-Gaulle – Etoile, l'Avenue des Champs-Elysées dans sa totalité, incluant le rond-point des Champs-Elysées et la place Clemenceau, ainsi que les voies y débouchant sur une distance de 50 mètres à partir de l’avenue, Place de la Concorde, Rue Royale, Place de la Madeleine, Rue Tronchet. Dès ce vendredi soir la circulation est interdite à l'intérieur de ce périmètre.

En vert le périmètre interdit dès vendredi, en bleu le périmètre qui s'ajoute samedi. - Préfecture de police

Samedi des stations de métro seront fermées et le quartier sera toujours totalement interdit à la circulation

Les stations de métro Concorde et Madeleine n’ouvriront pas le samedi 9 au matin. Si la foule est trop nombreuse, les accès et sorties des stations Georges V, Franklin D Roosevelt et Clémenceau (ligne 1) seront fermés le samedi à partir de 8h.

A partir de 8 heures également, samedi, l’interdiction de circulation et de stationnement sera étendue à l’intérieur du périmètre délimité par les voies suivantes : Place Charles De Gaulle – avenue de Friedland - boulevard Haussmann – rue Auber – place de l’Opéra – avenue de l’Opéra – rue de Rohan - guichets de Rohan - place du Carrousel – guichets du Carrousel - pont du Carrousel – quai Voltaire – quai Anatole France – quai d’Orsay – pont Alexandre III – cours la Reine (côté immeubles) – place du Canada - rue François 1er – avenue George V – rue Vernet – avenue Marceau. Si on ne pourra pas circuler à l'intérieur de ce périmètre, ces voies seront ouvertes aux voitures.