L’association Cherbourg Local Motive qui regroupe commerçants et riverains du centre-ville avait donné rendez-vous vers midi au croisement des rues de la Paix, de l’Union et Auvray. Un rassemblement qui avait pour but de procéder aux funérailles des places de stationnement gratuites disparues dans ce secteur de l'hypercentre. Les membres de l'association entendaient ainsi sensibiliser le public et les élus aux problèmes de parkings. Ces disparitions nuiraient, selon eux, à l'attractivité du centre ville. Ils protestaient symboliquement contre la disparition de six places dans ce quartier.

Moins de places de stationnement donc moins de clients

Alain Rosette président de l'association fait l'éloge funèbre du stationnement disparu © Radio France - Frédérick Thiébot

Alain Rosette, président de l’association, a fait l'éloge funèbre de ces places perdues dans la ville pour les automobilistes. Il voulait ainsi sensibiliser les décideurs sur les problèmes de stationnement et de circulation en centre-ville. C'était aussi l'occasion de dénoncer l'augmentation des tarifs de stationnement ou encore l'obligation de donner son immatriculation lorsqu'on prend un ticket d'horodateur. Des nouveautés qui découragent selon eux les clients des petits commerces au profit des grandes surfaces de la périphérie.