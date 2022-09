Future ligne de tram à Caen : "Non, le tracé n'est pas choisi" assure le vice-président chargé des mobilités

À la fin du mois de septembre, la concertation préalable du projet d'extension du tramway sur l'axe Est-Ouest de l'agglomération caennaise va s'ouvrir. Plus de 8 semaines (du 30 septembre au 30 novembre) de discussions, de questions, d'avis, de réunions publiques, de permanences sous l'égide de la commission nationale du débat public. Cette nouvelle étape promet d'être animée, notamment par les opposants, qui pourront aussi s'exprimer lors de l'enquête publique à l'automne 2024. Le début des travaux est prévu pour 2025 avec une mise en service en 2028. On en parle avec Nicolas Joyau, maire-adjoint à l'urbanisme de la ville de Caen et vice-président de la communauté urbaine Caen-la-Mer en charge des mobilités. Il était l'invité de France Bleu Normandie ce jeudi matin.

France Bleu : Le tracé définitif est-il déjà choisi ?

Nicolas Joyau : "Non, évidemment. Trois options sont encore sur la table. Elles le seront jusqu'à la fin de l'hiver puisque, suite à la concertation qui aura lieu du 30 septembre au 30 novembre. Les garants de la concertation auront un mois pour nous remettre leur bilan puisque nous avons sollicité la Commission nationale du débat public pour être garant de cette concertation. Et ensuite, la collectivité aura deux mois pour faire savoir son choix sur le tracé définitif qui sera retenu. Donc c'est évidemment une étape cruciale, très importante pour le projet. Ça va être une étape passionnante puisqu'on va avoir un vrai débat et un échange avec tous les acteurs du territoire sur ce projet.

La communauté urbaine a tout de même son tracé préféré ?

"On a évoqué à plusieurs reprises tout l'intérêt que l'on portait comportait sur le tracé qui avait été appelé "tracé numéro 1" avec un passage sur la rue Guillaume-le-Conquérant et sur la rue de Bayeux. Néanmoins, les trois options sont encore sur la table. Et l'objectif de la concertation, c'est qu'on puisse aussi avoir un temps d'échanges avec les différents acteurs du territoire : habitants, commerçants, professionnels qui travaillent sur le secteur pour faire le bilan des avantages et des inconvénients, des contraintes, des éléments dont il faudra aussi tenir compte dans la future conception du projet, quel que soit le tracé retenu. Encore une fois, non, le tracé n'est pas choisi."

Les trois tracés possibles de la future ligne de tram Est-Ouest de Caen - (communauté urbaine Caen-la-Mer)

Certains concitoyens partagent pourtant le sentiment que tout est joué d'avance, et que le projet ne bougera pas d'un iota...

"Non, l'objectif, encore une fois, ce n'est pas de faire cette concertation parce qu'elle est réglementaire. L'objectif, c'est vraiment qu'on puisse avoir un temps d'échange sur le fond du projet avec les habitants, qu'on puisse avoir des remontées sur l'impact sur la vie du quartier à la fois aujourd'hui et dans l'hypothèse d'un tramway qui viendrait dans telle ou telle artère. Le but, c'est vraiment de faire jouer l'intelligence collective pour faire avancer ce projet qui est un projet structurant pour Caen la Mer, pour toute la communauté urbaine et évidemment pour la ville de Caen."

Vous faites déjà face à l'opposition des commerçants de la rue Guillaume-le-Conquérant qui sont très inquiets. Qu'est-ce que vous leur dites ?

"On comprend leur inquiétude, on comprend leurs questions. Il faut que l'on arrive à travailler tous ensemble à une attractivité toujours plus importante de la ville de Caen, à des déplacements qui vont être facilités aussi. L'objectif, c'est à la fois de proposer un mode de transport qui soit plus performant, qui rende aussi les quartiers qui sont desservis plus attractifs. C'est tous ces enjeux là qu'on poursuit. Je comprends l'inquiétude à la fois sur la période de travaux sur laquelle on aura une commission d'indemnisation qui sera mise en place et qui reste à travailler dans ses modalités. Et puis, je comprends aussi les inquiétudes sur des changements de comportements, de changement de mobilités que ça va apporter dans les quartiers demain. Mais avoir un transport en commun plus performant doit être un atout pour les quartiers qui sont concernés."

Comment va se dérouler cette concertation préalable ?

"Il y a des éléments de concertation assez traditionnels comme les réunions publiques. Mais on a souhaité surtout aller au devant des habitants dans les lieux de vie. Donc on va avoir aussi des stands mobiles qui vont aller sur les marchés du territoire, au sein de certains centres commerciaux : rue Lanfranc, dans le quartier Beaulieu, à Saint-Contest... Des stands aussi à la Colline aux oiseaux qui va être potentiellement aussi desservi par le tramway. Donc on ne va pas être dans l'attente des habitants dans une salle. On va aussi aller sur le terrain pour des réunions d'échanges sur les lieux de vie du quotidien des Caennaises, des Caennais et des habitants de la communauté urbaine."

Le financement de cette future ligne de tram est-il bouclé ?

"On est sur un budget estimatif à 285 millions d'euros avec une subvention de l'Etat de 40 millions d'euros. On a réalisé une première maquette financière au moment de déposer cet appel à projet auprès de l'État. Pour rappel, le budget des transports de la communauté urbaine est très largement alimenté par le versement mobilité des entreprises. Tous les ans, ça représente 65 millions d'euros en recettes."

Sans hausse d'impôts ?

"L'objectif, c'est de travailler une prospective budgétaire qui n'impacte pas les impôts locaux et où le prix des transports en commun n'est pas un facteur de financement de cette nouvelle ligne de tramway. Donc bien évidemment, cette prospective budgétaire va être mise à jour tout au long de la vie du projet."

