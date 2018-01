Le projet de loi sur les mobilités sera présenté d'ici le printemps par le gouvernement , mais les grandes lignes du texte ont déjà commencé à filtrer. Dans le journal les Echos ce mardi matin, la ministre des Transports, Elisabeth Borne a déjà donné quelques grandes lignes.

Parmi les idées concrètes avancées, l'exécutif entend favoriser la mise en place de péages urbains, comme cela existe déjà à Londres, Stockholm ou Milan.

Le gouvernement veut aussi inciter les automobilistes à pratiquer le co-voiturage, avec des voies dédiées à l'entrée des grandes agglomérations. Et puis l'idée d'une vignette pour les poids-lourds sur certains axes routiers efait surface, trois ans après le naufrage de l'éco-taxe..

Ces pistes vont dans le sens de celles avancées par les élus de Bordeaux-Métropole, lors de leur séance exceptionnelle consacrée à ces questions le 21 décembre dernier.

On sait que les poids lourds constituent une part importante du trafic sur la Rocade bordelaise, notamment entre les autoroutes A10, l'A 62 et l'A 63. Que les poids lourds, qui détériorent les routes, paient, et que l'argent serve à développer les transports en commun, ce serait une bonne nouvelle. - Christophe Duprat, maire de St Aubin de Médoc, et vice-président de Bordeaux-Métropole en charge des transports.