Gagnac-sur-Garonne : les travaux prévus en 2024 sur le pont n'auront pas lieu

Tous les habitants du nord de Toulouse connaissent le pont de Gagnac-sur-Garonne. Il permet de rejoindre la zone aéroportuaire depuis Lespinasse, Bruguières ou encore Castelginest. Sur cet ouvrage construit en 1962 qui voit défiler 20.000 véhicules par jour, on annonçait l'année dernière des travaux en 2024 . Finalement, ils sont reportés. Des travaux d'une plus grande envergue, pour permettre le passage de mobilités douces, auront lieu d'ici 2028 ou 2032.

Le risque de fermetures à répétition

"Cela m'inquiète énormément car il y a très longtemps que l'on parle de ces travaux", témoigne Sylviane, habitante de Gagnac-sur-Garonne. Anne, elle, n'a jamais trouvé ce pont rassurant : "Quand il y a des camions qui stagnent dessus, j'attends pour passer toute seule, quitte à me faire klaxonner derrière." Pour le maire, le report des travaux n'est pas une bonne nouvelle : "C'est inquiétant, dit Michel Simon. Car on sait qu'à la moindre alerte, il risque de fermer."

Ce pont de Gagnac-sur-Garonne est géré par Toulouse Métropole depuis 2017. Il est surveillé 24 heures sur 24 depuis un peu plus d'un an, et des travaux de consolidation ont été jugés nécessaires. "On nous a proposé une technologie d'injection de béton dans les gaines de câble, explique Grégoire Carneiro, vice-président à Toulouse Métropole en charge de la voirie. Mais une dernière étude nous a montré que cette méthode ne fonctionnait qu'à 57 % sur ce pont." Les travaux de consolidation ont donc été abandonnés il y a quelques semaines.

Vers la construction d'un nouveau pont ?

En attendant, les données des capteurs sont surveillées en temps réel pour s'assurer de la solidité du pont. Toulouse Métropole envisage désormais deux scénarios pour de gros travaux avec l'objectif de permettre aux piétons et aux vélos de circuler sans être en danger, car actuellement, le trottoir ne mesure même pas un mètre et il n'y a pas de piste cyclable.

Le premier scénario consiste à "remplacer le tablier du pont tout en conservant les piles existantes", détaille Grégoire Carneiro. Dans ce cas, piétions et cyclistes auraient deux mètres de chaque côté et le projet pourrait aboutir en 2028. Le coût est estimé à 15 millions d'euros.

L'autre scénario est plus ambitieux. Il s'agit de construire un nouveau pont adjacent à celui existant. "On le maintiendrait mais il servirait uniquement à des modes doux", précise le vice-président à Toulouse Métropole en charge de la voirie. L'investissement est estimé à 22 millions d'euros. Point noir des travaux dans les deux cas : la circulation sera coupée par moment. Les automobilistes devront donc passer par Blagnac au sud, ou Grenade au nord pour traverser la Garonne.