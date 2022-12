Galères à répétition : la SNCF annonce l'indemnisation des abonnés TER des Hauts-de-France

Les usagers des TER Hauts-de-France seront indemnisés par la SNCF, annonce le groupe dans un communiqué. Alors que les difficultés se sont accumulées ces derniers mois, la SNCF va "prendre en charge une réduction de 30% sur les mois de septembre 2022 à février 2023", des abonnements hebdomadaires, mensuels et annuels.

"Les abonnés hebdomadaires et mensuels sont invités à se rendre sur le site internet de TER Hauts-de-France à partir du 9 janvier 2023 pour obtenir le remboursement à hauteur de 30% des achats déjà effectués. Les remboursements de janvier et février 2023 se feront également sur le site TER", indique la SNCF. Les abonnés annuels eux n'ont pas démarches à suivre, et verront leurs prélèvements de janvier et février être réduits de 90%.

21 trains supplémentaires à partir du 12 décembre

"Assumé intégralement par SNCF Voyageurs, ce dédommagement représente par exemple 245,50€ de réduction pour un abonné annuel Compiègne<>Paris Nord, ou encore 118,40€ de réduction pour un abonné annuel Lille<>Douai", cite le groupe dans un communiqué.

Alors que le nombre de trains en circulation a été revu à la baisse, via le plan de transport adapté , pour faire face aux manque de personnel, qui entraine de nombreuses annulations de trains au dernier moment, la SNCF annonce également l'arrivée de nouveaux conducteurs. "Grâce à l’arrivée de nouveaux conducteurs, l’offre peut déjà évoluer à la hausse : 17 trains avaient été ajoutés le 14 novembre dernier, et 21 trains supplémentaires seront à nouveau ajoutés le 12 décembre", poursuit la SNCF.