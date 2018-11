Galères en cascade depuis mardi soir pour les passagers des trains normands

Il était compliqué pour les usagers du train d'échapper à des retards ce mardi soir entre la Normandie et Paris, vu le nombre d'accidents et d'incidents qui se sont succédés sur les lignes. C'est d'abord par un accident de personne à Saint-Etienne-du-Rouvray, sur la ligne le Havre / Paris : un piéton a été percuté sur les voies, occasionnant l'arrêt du trafic sur cet axe, le temps de permettre l'intervention des secours.

Parallèlement, sur l'autre grande ligne de la région, entre Paris et Cherbourg, la panne d'une motrice a immobilisé un intercité obligeant la SNCF a transvaser les passagers dans d'autres trains. Un incident qui a lui aussi provoqué d'importants retards en cascades.

Des retards ce matin pour respecter le temps de repos minimum

Et puis, cette fois en région parisienne, l'abandon d'un bagage suspect à bord d'un train à Mantes-la-Jolie a nécessité l'arrêt du trafic en début de soirée. Là encore plusieurs trains ont été impactés. A l'arrivée, pour les passagers en transit entre la capitale et la Normandie hier soir, les retards constatés sont allés d'une demi-heure à plus de 2 heures. Et ce matin, les conséquences de ces retards sont encore perceptibles. Le train pour Paris prévu au départ de Cherbourg à 7h35 est finalement parti à 8h20, pour respecter le temps de repos du personnel arrivé tard dans la nuit. Temps de repos légal et nécessaire pour que les assurances jouent en cas d'incident sur la ligne.