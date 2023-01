Galères sur les rails : comment demander le dédommagement de votre abonnement TER Hauts-de-France ?

La SNCF s'y était engagée , à partir de ce lundi 9 janvier vous pouvez demander une remise de 30% sur votre abonnement TER Hauts-de-France entre septembre 2022 et février 2023 en dédommagement des nombreuses perturbations sur les rails ces derniers temps.

Un document à remplir sur internet

La procédure se fait directement sur le site internet TER Hauts-de-France . Plusieurs abonnements sont concernés par ce dédommagement, dans le détail :

• Mon Abo + TER Hauts-de-France

• Mon Abo TER Hauts-de-France hebdomadaire et mensuel

• Mon Abo étudiant TER Hauts-de-France non boursier hebdomadaire, mensuel et annuel

• Mon Abo 10 trajets TER Hauts-de-France

Un peu d'attente pour les abonnements 2023

Dans un premier temps, vous pouvez demander le remboursement de votre abonnement pris à partir de septembre 2022 et jusqu'à la fin 2022. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 9 février 2023.

Il faudra ensuite attendre jusqu'au 6 mars pour faire la demande de remboursement de votre abonnement sur la période de janvier à la fin février 2023, vous aurez pour ça jusqu'au 6 avril.