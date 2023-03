Gard : la préfecture fait son bilan de sécurité routière

La baisse de l'accidentalité sur les routes du Gard est un enjeu important pour la Préfecture. Gendarmes, policiers et associations se sont réunis ce vendredi 31 mars 2023 pour faire le bilan et surtout trouver de nouvelles pistes d'amélioration pour les cinq prochaines années.

ⓘ Publicité

Un bilan encore trop lourd en 2022

En 2022, il y a eu dix accidents corporels de moins par rapport à l'année précédente, en zone gendarmerie du Gard. Une amélioration à relativiser puisqu'en 2021,15 accidents se sont révélés mortels, contre 38 en 2022. Sur l'ensemble du département et en comptant les zones police, 59 personnes sont mortes sur la route en 2022.

En cause, les comportements à risque (prise d'alcool, de stupéfiants, vitesse, etc) encore trop nombreux dans le département. Plus de 70% des personnes en infraction routière sont en excès de vitesse, et pour presque la moitié d'entre eux, à plus de 50km/h de la limitation de vitesse. La vitesse augmente notamment le risque de choc frontal, comme il y a quelques semaines sur l'Autoroute 9. L'accident avait fait deux morts.

Depuis le 1er janvier 2023, 15 personnes sont mortes sur les routes gardoises.

Des pistes de travail

Néanmoins, ces cinq dernières années, la préfecture estime que 886 accidents corporels ont été évité. Pour aller plus loin, plusieurs ateliers étaient organisés entre les associations, les différents services de l'état et les forces de police et de gendarmerie. Au programme, des réflexions sur la conduite des jeunes, sur les comportements à risque, les modes de transport en mobilité douce, la conduite en entreprise et la protection des personnes âgées. Un maitre mot sort de ces ateliers, pour diminuer le nombre d'accident : la sensibilisation à ces enjeux.