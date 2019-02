Saint-Pierre-des-Corps, France

"C'est presque plein dès le matin. Il m'est arrivé d'aller dans les rues de Saint-Pierre-des-Corps... tout est saturé donc il faut arriver bien bien en avance si vous devez prendre le train."

"Les gens sont garés dans la rue donc on ne peut pas passer nulle part, ni d'un côté ni de l'autre donc on est coincés dans la file." Malgré l'espace réservé, "on ne peut pas y accéder donc quand on a des clients qui sont limite pour un train c'est compliqué quoi".

"C'était même pas une option la voiture. Trop de problèmes pour se garer, donc en fait on ne gagne pas de temps. C'était soit la moto, soit le vélo. C'est plus cool et ça me fait faire du sport."

Pour protéger les riverains on a un système de stationnement en zone bleue. Mais _il faut bien dire qu'_on a une surveillance qui n'est peut-être pas suffisante pour dissuader le stationnement en zone bleue.

"Les possibilités de stationnement réservées aux usagers de la gare sont supérieurs aux besoins. Mais il y a une partie des utilisateurs qui ne veulent pas payer le coût de leur stationnement et donc ils s'éloignent pour ne pas avoir à payer. Les solutions passeraient notamment par l'augmentation du nombre de stationnements qui pourraient n'être que payants car cela passe par des coûts élevés. Il y a d'autres solutions, on souhait une jonction avec un réseau de tramway de la gare de Saint-Pierre-des-Corps, puis un réseau de bus plus dense. Il n'y a pas de doute que ce sont les transports en commun qui amèneront une solution. L'utilisation du vélo pour se rendre à la gare est aussi une solution qui devra se développer. On recherche des solutions avec des modes doux."