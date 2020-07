Gare aux bouchons dès ce lundi matin sur la rocade de Tours en raison de travaux

Des travaux vont être menés sur la rocade de Tours, dans le sens Chambray-lès-Tours/Saint-Cyr-sur-Loire, à partir de ce lundi, et pour trois semaines. Des ralentissements sont à prévoir.

Toute la couche de roulement de la rocade de Tours, entre Chambray-lès-Tours et Saint-Cyr-sur-Loire, doit être refaite

Même si la rocade est moins embouteillée ce moment, pour cause de vacances scolaires, ça risque quand même de coincer dès ce lundi matin, et pour trois semaines. Des travaux vont être menés sur cette rocade, dans le sens Chambray-lès-Tours/Saint-Cyr-sur-Loire.

La circulation se fera sur une seule voie

C'est toute la couche de roulement qui doit être renouvelée entre ces deux communes, soit quatre kilomètres d'enrobé. Pour ça, c'est évidemment toute la circulation qui doit être basculée sur l'autre sens de circulation. A partir de ce lundi matin, et pour toute la semaine, les véhicules seront ainsi dirigés sur les voies opposées, entre les portes de Joué-lès-Tours et de la Riche. Conséquence, la circulation se fera sur une seule voie. Même chose la semaine prochaine, mais cette fois entre les portes de Monts et de Ballan Miré.

La dernière semaine, dès le 3 août, le changement auquel les automobilistes vont devoir s'adapter, c'est la bretelle d'accès au périphérique, à la Membrolle-sur-Choisille, qui sera fermée à la circulation, mais dans l'autre sens, Saint Cyr/Chambray. Bien sûr, tout le temps des travaux, des bretelles d'entrée et de sortie seront fermées, des déviations seront mises en place. Les usagers devront parfois s'engager dans un sens opposé, afin de faire demi tour, et de rejoindre ainsi leur destination initiale.