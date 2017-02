Gare aux bouchons sur la RN 88 à La Ricamarie !

Le viaduc va bénéficier d'importants travaux de réfection de son tablier en béton, qui n'a pas été rénové depuis sa construction en 1965. En conséquence, la circulation sur ce tronçon de la RN88 ne se fera que sur une seule voie, du mois de mars jusqu'en octobre.

Automobilistes, attendez vous à de gros bouchons dans les mois à venir sur la RN88 à la Ricamarie ! Le viaduc va profiter d'importants travaux de réfection pour consolider le tablier en béton qui n'a pas été rénové depuis sa construction en 1965, il y a plus de 50ans.. et avec prés de 80 000 véhicules qui l'empruntent chaque jour, l'ouvrage en a bien besoin ! Mais cette rénovation partielle réclamée de longue date par les élus locaux, nécessite la mise en place d'un important chantier. La circulation ne se fera donc que sur une seule voie pendant 7 mois, et ce dans les 2 sens de circulation.

Un viaduc traversé quotidiennement par 80 000 véhicules

Une modification du trafic qui ne s’improvise pas: la Direction Interdépartementale des Routes du Centre Est, en charge du dossier, a donc organisé une première simulation grandeur nature mercredi soir pour tester les conséquences de cette réduction du nombre de voies. La voie de gauche a donc été neutralisée dans les 2 sens de 16h jusqu'à 18h tandis que la bretelle d’accès de la rocade Ouest était fermée. Une répétition grandeur nature avant le lancement effectif des travaux qui débuteront le 20 mars... et forcément, les bouchons étaient au rendez vous pour ces quelques automobilistes rencontrés à la sortie de la Ricamarie:

"On a pas fini d'être dans les bouchons"- les réactions d'usagers de la RN 88 Partager le son sur : Copier

Côté signalisation tout a bien fonctionné avec des panneaux et des messages lumineux à l'approche du viaduc. Malgré l'unique voie ouverte, le trafic s'est révélé fluide sur le pont lui même, mais c'est en amont que la circulation s'est ralentie, surtout en direction de St Étienne, notamment en raison des nombreux poids lourds qui empruntent régulièrement cet axe. Conséquence: des ralentissements de plus d'une demie-heure dés l'entrée du tunnel de Firminy, aggravés encore par un accident survenu entre un poids lourd et une voiture au Chambon-Feugerolles mercredi soir. Un embouteillage de plusieurs kilomètres qui risque de se reproduire dans les mois à venir: les travaux de réfection du viaduc de la Ricamarie débuteront le 20 mars pour se poursuivre jusqu'en octobre... il va falloir prendre votre mal en patience !