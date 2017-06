Gare aux passages à niveau dans l’Yonne

C’est aujourd’hui la Journée mondiale de sensibilisation aux passages à niveau. Il y en a 112 dans l’Yonne. Celui de Jonches est jugé plus dangereux que les autres, et ce malgré les aménagements lancés il y a cinq ans pour améliorer sa sécurité.

On l'appréhende toujours quand on roule dessus : le passage à niveau. Aujourd’hui samedi c’est la journée mondiale de sensibilisation à ces passages délicats. Dans l’Yonne, sur les 112 passages à niveau que compte le département, deux sont classés « prioritaires », c’est-à-dire jugés plus dangereux que les autres. Ils se situent à Coulanges-sur-Yonne et à Jonches, à la sortie d’Auxerre en direction de Troyes.

Deux véhicules flashés chaque jour

Le passage à niveau de Jonches est situé dans un virage, que plus de 15.000 véhicules traversent par jour. Parmi eux, beaucoup de camions. Trente-huit fois par jour, la sirène retentit, les feux clignotent et les barrières descendent. Malgré la mise en place d'aménagements il y a cinq ans, dont un radar automatique, deux véhicules sont flashés chaque jour, chiffre qui ne baisse pas.

Hassan, qui habite à cinquante mètres assiste toujours à la même scène : "le chauffeur a pilé ric-rac, celui derrière a re-pilé, ça se joue à très peu, on n’a vraiment pas le temps de sécuriser la route. Le train passe dans la foulée derrière, et c’est complètement inefficace."

Valérie Lépinay, directrice de la communication pour SNCF réseau, met en garde contre ce passage à niveau :

Le passage à niveau de Jonches est très dangereux Copier

Une déviation bientôt mise en place

Le passage à niveau de Jonches n'a plus connu d'accident depuis celui du car scolaire il y a 6 ans et demi. Mais à l'avenir, ses barrières resteront fermées. Vers 2020, une déviation sera mise en place.